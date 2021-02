William Valdés, conductor de ‘Venga la Alegría’, denunció en Instagram, el uso fraudulento de sus fotos.

En los últimos meses varios famosos han revelado que han utilizado sus fotos con el objetivo de engañar a las personas y cometer fraudes, tal es el caso de William Valdés quien denunció que en una app de citas hay una persona que se hace pasar por él.

En su cuenta de Instagram, el conductor de ‘Venga la Alegría’ reveló que están utilizando sus fotos y les pidió a las personas tener cuidado ya que él no cuenta con ninguna cuenta en este tipo de aplicaciones.

William Valdés denuncia robo de identidad

En sus Instagram Stories William Valdés reveló que unas personas le hicieron llegar fotos donde aparecía en una aplicación de citas.

De acuerdo con el conductor de ‘Venga la Alegría’ no se ha inscrito en ninguna de estas aplicaciones y les pidió a las personas no caer en este tipo de engaños ya que no es él. Detalló que esta persona utiliza su imagen para conseguir citas.

“Me acaban de mandar unas imágenes de alguien que está usando mis fotos en una aplicación de citas, yo no estoy en ninguna aplicación para verme con nadie" William Valdés

William Valdés denunció que la persona que se hace por él reside en Miami, Estados Unidos.

“La persona que lo hace es de Miami y no veo el punto para hacerlo. Bendiciones para todos" William Valdés

El presentador de TV Azteca no reveló mas detalles al respecto, por lo que se desconoce de cuál aplicación se trata, algunos usuarios señalan que podía ser Tinder o Grindr.

William Valdés también utilizó sus Instagram Stories para mandar un mensaje por San Valentín.

“Sólo deseo un 14 de febrero con un amor verdadero que me acepte, que me ame como soy con todos mis defectos. Ni modo tendremos que esperar porque ya casi se acaba este día y ese amor aún no llega” William Valdés

William Valdés denuncia robo de identidad pic.twitter.com/QGAiBd62rf — Fabiola (@Fabiola34070791) — Fabiola (@Fabiola34070791) February 15, 2021

El famoso se ha desarrollado como conductor de ‘Venga la Alegría’ con una gran aceptación con el público, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los favoritos del público.