Ángel Jair Quezada Jasso mejor conocido como Santa Fe Klan, no pasa por un buen momento y es que sus padres se están separando por lo que durante su concierto rompió en llanto y les dedicó unas palabras.

Aunque no lo tenía planeado, Santa Fe Klan, de 22 años de edad, se puso nostálgico cuando en su show le dedicó una canción a sus papás, quienes confesó han tenido muchos problemas y ya no saben qué hacer.

Razón por lo que Santa Fe Klan pidió a su público gritar para que sus papás sientan apoyo y, tal vez, se animen a pensar las cosas y no separarse.

“La neta les voy a decir algo y no sé si lo tengo que decir o no lo tengo que decir, pero quiero que les avienten un grito a mis papás que tiene muchos problemas y ya no saben ni si quiera qué hacer” Santa Fe Klan

“¡Ánimo!”, gritó según se aprecia en un video que se vitalizó en Internet. Posteriormente, intentado ser un buen mediador, agregó: “Dejen atrás el orgullo”.

Santa Fe Klan, rapero. (@santa_fe_klan_473)

Y como si fuera un experto en relaciones, remató: “Si nos vamos a morir para qué chinga se clavan, todos dejen atrás el orgullo, el orgullo no deja solucionar los problemas y los hace peor”.

Santa Fe Klan rompe en llanto en pleno concierto por separación de sus padres pic.twitter.com/UAKdHjWLpi — Lo + viral (@VideosVirales69) August 15, 2022

Santa Fe Klan desea que sus papás se reconcilien

Insistiendo en que todo tiene solución, Santa Fe Klan le escribió una canción a su papá, pensando en su mamá, y es que según el rapero, su progenitor le pidió ayuda para reconquistarla.

“Me dijo: hijo, estoy hasta la madre, extraño un chingo a tu jefa.. Vamos a cantar una canción tú y yo como el Vicente Fernández. Hasta me mandó el link y todo. Me dice: escríbeme una rola que ando bien dolido, me siento muerto sin tu ma, y le dije: ‘Jefe, ya se la escribí, se la mando de volada’” Santa Fe Klan

No obstante, el cantante y compositor mexicano no reveló el por qué de los problemas de sus padres y solo se dispuso a cantar su sentido tema “Se acabó”, el cual reza: