Santa Fe Klan, el rapero de 22 años de edad, hace unos días se quería aventar a su público en Rosarito, Baja California, y terminó por caerse del escenario.

Ángel Quezada, el nombre real de Santa Fe Klan, quien recientemente se convirtió en papá junto a Maya Nazor, reconoció que se quería “hacer el superhéroe” cuando intentó aventarse.

Sin embargo, dijo “mi raza le dio miedo”, pues aseguraban que era probable que le quitaran su ropa, tal como pasó con un fan y su gorra en Coatzacoalcos.

Pero no solo fue eso, sino que dijo que por el golpe, del cual se levantó rápidamente y siguió cantando, recibió siete puntadas.

Santa Fe Klan quiso vivir el gran sueño de una estrella, aventarse a su público y que lo recibieran entre sus brazos, pero no se logró y terminó por caerse del escenario.

El rapero de Guanajuato, dijo a Sale el Sol, que el motivo por el que se quiso arrojar del escenario, fue porque “ya me creo un superhéroe”.

“Quería aventarme, nunca lo había hecho y quería que fuera la primera vez, pero no, no salió como tenía que salir”.

Sin embargo, recordemos que el video que fue rápidamente viralizado, mostró que los bailarines de Santa Fe Klan lo estaban impidiendo cuando de repente se cayó.

La versión del compositor de ‘Eres’, cuenta que su equipo no quiso que se aventara por temor a que le quitaran sus cosas, pero él quería que ‘la raza’ lo sintiera cerca.

“Como que les dio miedo a mi raza que me aventara, yo quería que vieran que ahí estoy con ellos y que me agarrarán… yo sabía que me iban a quitar los tenis y la camisa y se iba a hacer una mera fiestota”.

Santa Fe Klan, rapero.