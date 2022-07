Marvel y Santa Fe Klan sorprendieron al presentar la canción ‘Soy’, inspirada en la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’, próxima a estrenarse.

‘Soy’ fue lanzada este 25 de julio de manera oficial a través de YouTube y Spotify, como parte del EP ‘Black Panther: Wakanda Forever Prologue’, donde Santa Fe Klan comparte créditos con Tems y Amaarae.

La noticia también fue compartida por Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, quien colaboró con Santa Fe Klan para la elaboración de ‘Soy’.

Aunque no está confirmado, se espera que ‘Soy’ suene en algún momento de ‘Black Panther: Wakanda Forever’, más aún teniendo a Tenoch Huerta como Namor, y una Atlántida con tintes mexicas.

Existe cierta duda, pues a veces las canciones de los sountracks no siempre forman parte de las películas, más allá del tema principal de la obra.

Será el 11 de noviembre, en el estreno de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ cuando descubramos si ‘Soy’ de Santa Fe Klan fue incluida en la musicalización de la película.

‘Soy’ de Santa Fe Klan habla de una persona que ha perdido todo, su amor y su libertad, debido a malas decisiones que lo han llevado a tener problemas con las autoridades.

No obstante, afirma que un día nuevo vendrá y todos los males por los que pasa se irán; esperando una especie de resurrección personal, tanto física como mental.

Santa Fe Klan termina ‘Soy’ con varias alegorías a los símbolos que representan a México y a las culturas prehispánicas, como lo son los 4 elementos primordiales.

Aquí tienes la letra de ‘Soy’ de Santa Fe Klan que puedes encontrar en el EP ‘Black Panther: Wakanda Forever Prologue’.

No estamos escondidos

No, no, no, no

Estamos esperando

Wou, wou

Ayer miré las fotografías

De mi pasado que no sabía

Ayer miré que ya no eres mía

Soñé que te tenia en mi cama vacía

Soy lo que soy, no existirá otra opción

Sangre y dolor siento en el corazón

Todo cambio, se desapareció

No sabes cuanto a mi me dolió

Y aquí sigo acostumbrándome

A vivir, a ganar y a perder

Afuera siguen buscándome

El sol saldrá después de llover

Ave María cúbreme con tu manto

Mira cómo terminamos, hay veces que no aguanto

Camino por el asfaltado, sigo siendo el mismo bato

En la esquina soy el llanto, cada quien le reza a su santo

Ra-pa-pa-pa, otra vez un funeral

Perdona ma' por ser un criminal

No quiero cárcel, tampoco hospital

El tiempo cambia, ya nada es igual

Un día nuevo vendrá, un mundo nuevo será

Lo que te llega se va y muy pronto acabará

Un día nuevo vendrá, un mundo nuevo será

Lo que te llega se va y muy pronto acabará

Soy un águila en el nopal

Devorándome la serpiente del mal, la-ra-la

Muerto, salgan de su tumba

Que el sol nos quema y la tierra retumba

Soy agua, soy cielo

Soy fuego, soy viento

Soy aire, soy fuerza

Soy tierra, soy tierra

Muerto, salgan de su tumba

Que el sol nos quema y la tierra retumba

Muerto, salgan de su tumba

Que el sol nos quema y la tierra retumba

Música del barrio

Santa Fe Klan

Viva México

Dos mil y siempre

Oh, na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na

Ra-pa-pa

No estamos escondidos

No, no, no

'Soy' de Santa Fe Klan