El universo de Marvel se llenará de talento mexicano, pues ‘Black Panther: Wakanda Forever” contará con las participaciones de actores como Tenoch Huerta y Santa Fe Klan escribió una canción para la película, la cual realizó en dos horas.

‘Soy’ es la canción que Santa Fe Klan preparó para la segunda entrega de ‘Black Panther’, la cual se estrenará el 11 de noviembre.

Marvel lanzó el tema de Santa Fe Klan para Black Panther (Instagram/MarvelEntertainment)

Este tema fue lanzado el pasado 25 de julio a través de las principales plataformas y fue producida por Camilo Lara, integrante del instituto Mexicano del Sonido.

A pesar de formar parte del soundtrack de la película, se desconoce si aparecerá dentro de alguna de las escenas.

Esta melodía cuenta con símbolos de la cultura mexicana, como el águila devorando la serpiente y elementos de la naturaleza.

Santa Fe Klan escribió la canción para Marvel en 2 horas

El rapero originario de Guanajuato, contó en una conferencia de prensa su experiencia al realizar la canción ‘Soy’ para una película de Marvel.

Menciona que escribió el tema junto a uno de los productores de la película, el cual estaba encargado de buscar la música para ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

“Me enseñó varias pistas y me gustó, y le dije esta, y me puse a escribir. Le pedí que me prestara una libreta, como en una hora o dos horas tardé escribiendo, porque era una pista diferente” dijo Santa Fe Klan sobre su canción.

El cantante fue cuestionado sobre si le gustaría actuar y dijo que sí, pues desde niño participó con algunos directores y cuando realiza sus videos musicales ha actuado.

También fue cuestionado sobre su caída en un concierto, donde recibió 7 puntadas tras salir lesionado.

Santa Fe Klan (Instagram/@Santa_Fe_Klan_473)

“La neta como me hablaron pa’ salir en la película pues quería volar, ando en el papel, de superhéroe” bromeó el rapero sobre su accidente.

Menciona que su intención era ‘aventarse’ sobre las personas, pero su staff lo impidió y al final resultó lesionado atrás de la oreja.

Ángel Quezada es uno de los cantantes del momento y es reconocido por su talento, además, no es la primera vez que trabaja con personalidades de talla internacional.

Santa Fe Klan ha colaborado con raperos de la talla de Snoop Dogg y sus fans esperan con ansias saber si su canción aparecerá en la película.