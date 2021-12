VIDEO: Larry Hernández revela que a Eduin Caz “ le gusta que le chupen la cajuela ”; su amigo hizo confesiones íntimas.

Durante una entrevista, Larry Hernández compartió que su ‘compa’, Eduin Caz, tiene un peculiar fetiche y sin mesura lo compartió con todo el mundo.

Además, Larry Hernández informó cómo va el matrimonio de Eduin Caz luego de que se revelara en redes sociales una infidelidad por parte del cantante.

Todo apunta que Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, tiene fetiches muy peculiares y Larry Hernández compartió uno con todo el público.

Durante una entrevista realizada por Nelssie Carrillo, Larry Hernández elogió los atributos físicos de su amigo Eduin Caz.

‘¿Quién no va a querer tener una noche romántica con mi compa?’, cuestionó -a modo de broma- Larry Hernández.

Y, posteriormente, Larry Hernández agregó entre risas: ‘Y luego dice que le gusta que le chupen la cajuela’.

‘A mí me lo dijo, me dijo que le gusta que le chupen la cajuela.... Entonces, imagínate... Yo no sé'.

