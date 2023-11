Luis Miguel sigue dándolo todo en su gira 2023-2024, pero hasta la rodilla anda dejando en el escenario, mostrando que los años pesan y los movimientos en falso casi lo quiebran.

Entre visitas de la hija de Luis Miguel a sus conciertos y otras celebridades en primera fila de sus shows, el cantante está divirtiéndose en el escenario, pero ¿a qué costo?

Los fans de Luis Miguel -de 54 años de edad- mostraron un momento en que el cantante tuvo un movimiento en falso y casi se nos quiebra por andar retando a la rodilla.

Luis Miguel ignora el dolor de rodilla y casi que nos quiebra en el escenario

Si una gripa no pudo parar la gira de Luis Miguel, menos lo hará el dolor de rodilla que le dejó el haberse querido lucir como un chavo en el escenario.

La boda de Michelle Salas, su hija de 34 años de edad, es el único motivo por el que Luis Miguel ha cancelado un concierto, pues pese a haber estado enfermo él se presenta.

Sin embargo, el cantante debería tomar en cuenta que los 50s no es lo mismo que los 20s, y menos si no se caliente el cuerpo con estiramiento adecuado, porque ya no se está para esos trotes.

Cámaras de los fans asistentes a los conciertos de Luis Miguel, captaron un momento en que ‘El Sol’, casi le cuesta una rodilla el haberle pegado a una pelota.

El video muestra que Luis Miguel pateó -con mucho estilo- una de las pelotas enormes que regularmente son lanzadas entre el público.

Y aunque el cantante se quedó inmóvil un momento, por el impacto que sintió su rodilla, siguió como si nada; luego vino como lo peor.

La patada a la pelota solo fue el inicio de lo que sería un dolor de rodilla, pues luego de ello, Luis Miguel se sacó unos pasos de baile que terminaron con un dolor que no pudo disimular.

Incluso, el cantante no puede evitar poner la cara de dolor y hasta cojear, por el tremendo dolor que le causó en la rodilla tanta actividad sin calentamiento y estiramiento previo.

Accidente de Luis Miguel con una pelota, lo hace calentar de una forma muy peculiar

Luego de que Luis Miguel fue captado con dolor de rodilla tras patear una pelota, sus fans lo grabaron en lo que parecía el calentamiento para evitarse el sufrimiento.

Todo parece apuntar a que Luis Miguel no estaba dispuesto a volver a tener dolor de rodilla tras un concierto por culpa de la pateadera de pelotas y sus bailes auténticos.

Por ello, los fans captaron el momento en que el cantante -momentos antes de que salgan las pelotas y de un brinco a su estilo- se pone a brincar en un pie por varios segundos.

Luego de ello, ya con toda confianza, Luis Miguel da un brinco por su particular baile y enseguida salen las pelotas que son aventadas a su público, ¿lección aprendida?