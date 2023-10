Alicia Villarreal se pone del lado de Luis Miguel y le presume a Aracely Arámbula que ella no es “pedinche”.

Aracely Arámbula había sido muy hermética sobre el tema de Luis Miguel -de 53 años de edad- y su paternidad, hasta septiembre, donde arremetió contra el cantante por ser deudor alimenticio.

La actriz tuvo dos hijos con Luis Miguel -Miguel y Daniel Gallego- y desde hace algunos años no han tenido contacto con su papá e incluso no ha cumplido con su manutención, según Aracely Arámbula.

Esto ha dividido opiniones y Alicia Villarreal está de lado de Luis Miguel, pues le presume a Aracely Arámbula que ella no pidió pensión.

Aracely Arámbula -de 48 años de edad- ya estaría por iniciar el proceso para demandar a Luis Miguel por pensión alimenticia, pero hay quienes creen que esto no es necesario, como Alicia Villarreal.

Alicia Villarreal -de 52 años de edad- aseguró al programa Hoy Día, que a ella los hombres le “hacían los mandados” y nunca necesito de ninguno.

“Yo no soy ni pedinche, ni rogona, ni nada. Me das, me das, quieres, quieres. Si mis hijos ya tienen a su papá y ya los reconoció ¿qué estoy peleando? Si yo soy una mamá que las puede con todas. Yo no necesito de nadie, pero yo hablo como Alicia Villarreal ¿ok?”

Alicia Villarreal