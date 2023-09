Aracely Arámbula, en más de una ocasión, ya había dejado claro que Luis Miguel es deudor alimentario, pues no paga la manutención de sus hijos y desde hace casi 4 años.

Luego de que Aracely Arámbula -de 48 años de edad- dio estas declaraciones, una ex de Luis Miguel salió a defenderlo e incluso se publicó el certificado de no deudor alimentario de la CDMX.

Pero tras las últimas declaraciones quedó claro que no todo es cómo lo pintan, pues el abogado de Aracely Arámbula apuntó que Luis Miguel -de 53 años de edad- sigue siendo deudor y con firmes argumentos.

Aracely Arámbula no miente; Luis Miguel es deudor alimentario, pues tiene 4 años que no da pensión para sus hijos

Desde hace algunos meses, Aracely Arámbula había declarado que Luis Miguel no paga pensión alimentaria a sus hijos, y hace unos días lo reconfirmó; ahora su abogado volvió a subrayar que sí debe 4 años de manutención.

Luis Miguel en concierto (@luismiguel)

Aunque se creía que la gira millonaria que está teniendo Luis Miguel sería suficiente para que pagara la manutención a sus hijos, quedó comprobado que no.

Por más que una ex de Luis Miguel intentó defenderlo con algunos argumentos y de forma anónima se compartió un certificado de no deudor alimentario emitido por la CDMX, esa no es toda la verdad.

En una entrevista, el abogado Guillermo Pous -de quien se desconoce la edad- que es representante legal de Aracely Arámbula, explicó porqué Luis Miguel sí es deudor alimentario.

En plática con Raúl Brindis -de 60 años de edad-, Pous apuntó que Aracely Arámbula no ha emitido una demanda de forma legal para la manutención que Luis Miguel le debe de sus dos hijos.

Aracely Arámbula (Aracely Arámbula Instagram @aracelyarambula )

Señalando que por este motivo es que Luis Miguel no aparece en el registro de deudores alimentarios de la CDMX, que se emitió en solicitud anónima de alguien.

En Sale el Sol, argumentaron que Aracely Arámbula aún no mete demanda por la manutención para sus hijos, debido a que “está reuniendo documentos” para hacerlo de forma legal.

Pous quiso dejar claro, que Luis Miguel dio manutención por última vez en diciembre del 2019, de modo que estaría por deber 4 años de pensión a sus hijos.

¿Ingreso de Luis Miguel tiene que ver con la pensión de sus hijos con Aracely Arámbula?

El abogado de Aracely Arámbula explicó que Luis Miguel sí debe pensión -de cuatro años- pero ¿no que gana mucho dinero en sus conciertos?

Con la gira de Luis Miguel se creyó que iba a ser suficiente para que pagara la manutención a sus hijos, pero no tiene nada que ver, dijo el abogado de Aracely Arámbula.

Los rumores apuntan a que Luis Miguel cobra -aproximadamente- más de 18 millones de pesos por concierto. Sin embargo, su ingreso no tiene que ver con la manutención de sus hijos.

El abogado de Aracely Arámbula apuntó que la manutención depende de las necesidades de los dos menores de edad, más no de lo que Luis Miguel cobre como trabajador.

Por otra parte, no quiso revelar a cuánto ascendería la cantidad de dinero que Luis Miguel debe por casi 4 años de no dar nada a sus hijos.

Asimismo, dejó claro que si los hijos que Luis Miguel y Aracely Arámbula cumplen la mayoría de edad y él sigue sin dar manutención, aún tendría la obligación de hacerlo, pero solo de la suma del 2019 hasta la fecha en que ellos cumplan 18 años.