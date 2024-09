Briggitte Bozzo vio por primera vez los insultos que le hicieron los integrantes del cuarto Tierra durante La Casa de los Famosos 2024.

Tras convertirse en la quinta finalista de La Casa de los Famosos 2024, Briggitte Bozzo -de 23 años de edad- sigue con su tour de medios.

A menos de 24 horas de que le entregaran su celular, Briggitte Bozzo confesó que ha podido ver algunas de las cosas que pasaron en La Casa de los Famosos 2024.

La actriz no solo se ha enterado de sus acciones dentro de La Casa de los Famosos 2024, sino también ha visto algunas de las actitudes que tuvieron los otros habitantes.

Briggitte Bozzo ya pudo ver los comentarios que hicieron los del cuarto Tierra sobre ella y esta fue su reacción.

A dos días de que salió de La Casa de los Famosos 2024, Briggitte Bozzo sigue conociendo más detalles de lo que pasó en el reality.

En está ocasión, a Briggitte Bozzo le tocó ir al programa Cuéntamelo Ya!, en donde pudo ver algunos videos de lo que ocurrió en La Casa de los Famosos 2024.

El programa Cuéntamelo Ya! le mostró a Briggitte Bozzo la manera en la que se expresaron los integrantes del cuarto Tierra sobre ella en La Casa de los Famosos 2024.

Briggitte Bozzo no solo pudo ver los insultos y las terribles burlas, sino también la reacción que habían tenido al salir de La Casa de los Famosos 2024.

Contrario a lo que se podría pensar, Briggitte Bozzo se mostró muy tranquila y señaló que no le sorprendía ver eso de los integrantes del cuarto Tierra.

Y es que en un primer momento, Briggitte Bozzo estuvo en ese cuarto y pudo ver cómo hablaban mal de las personas a sus espaldas.

Asimismo, señaló que pese a lo fuerte que son los comentarios de sus ex compañeros, ella no les guarda rencor.

“La verdad, sí, ya que me acaban de regresar el teléfono, he visto algunos videos muy fuertes, pero yo no tengo rencor en mi corazón, soy una persona que le ha pasado muchas cosas en la vida, estuve en un reality, que triste por ellos que hayan dicho estas cosas de mí, pero yo no soy una persona con rencor”

Briggitte Bozzo