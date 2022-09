La pelea entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañeras de Sale el Sol, será algo que persiga al comunicador, pues ahora Shanik Berman lo dejó en ridículo cuando se burló de su pelea con Joanna Vega-Biestro.

Hace unos días el conductor de Imagen Televisión protagonizó una bochornosa discusión con Joanna Vega-Biestro, de 42 años, e incluso la amenazó con hablar con sus jefes para que la corrieran.

Gustavo Adolfo Infante, de 57 años, se terminó disculpando con sus compañeras, pero provocó que el público exigiera su salida de Sale el Sol e incluso de Imagen Televisión.

Al final el conductor ya no estará en Sale el Sol y sigue en el programa de espectáculo ‘De Primera Mano’.

Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro; tras pelea en Sale el Sol. (Especial)

Gustavo Adolfo Infante invita a Shanik Berman a su programa y se burla de él

De Primera Mano aún no ha presentado a su tercer conductor y Addis Tuñón se encuentra de vacaciones.

Es por eso que Shanik Berman está como conductora invitada, pero aprovechó su espacio en el programa para burlarse de la pelea de Gustavo Adolfo Infante con Joanna Vega-Biestro.

Los conductores se encontraban hablando de Christian Nodal y Gustavo Adolfo Infante lamentó que no lo haya invitado a beber.

Posteriormente se burló de los rumores que lo tachan de alcohólico: “Qué méndigo coraje que no me invitaste un whiskyto, que todos mis odiadores de las redes sociales agarren esta parte (...) de una vez les hago el trabajo a esto huevones”.

Esta última parte fue utilizada por Shanik Berman para burlarse de Gustavo Adolfo Infante: “Ay no, si vamos hablar de huevones, yo soy capaz de que voy con el jefe y le digo: ‘O la cabeza de él o mi cabeza’ ay no perdón, ya me acordé que yo no trabajo aquí' no le puedo pedir al jefe ninguna cabeza”.

La incomodidad de Gustavo Adolfo Infante era notoria y solo dijo: “Me dejaste frío Shanik”.

¿La tiradera era para Gustavo Adolfo Infante o para Joanna Vega-Biestro?

Shanik Berman, de 63 años, se burló del embarazosos momento que vivió Gustavo Adolfo Infante con Joanna Vega-Biestro.

Pero su broma se podría referir a Joanna Vega-Biestro, pues en la pelea con el conductor, este la acusó de no trabajar y de no llevar exclusivas como él.

Es por eso que tal vez la broma de Shanik Berman sobre ‘huevones’, podría ser una indirecta para Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.