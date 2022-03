Vanessa Bauche habla sobre su demanda por violencia a Pascacio López, tras ser detenido por abuso sexual

La actriz mexicana Vanessa Bauche, compartió la actualización sobre su denuncia a Pascacio López ante la Fiscalía de la Mujer.

Recordemos que en diciembre de 2020 Vanessa Bauche denunció de violencia a Pascacio López, luego de haber protagonizado juntos la serie ‘Guerra de vecinos’.

Expuso que Pascacio López le dijo en una ocasión: “Carajo, no te sabes tus textos, no estudias”.

En otro de sus arrebatos, le gritó a Bauche: “Tienes que aceptar que no estudias, chingada madre. No lees tus guiones, no estudias tus textos, acéptalo”.

Luego de que la actriz asegurara que había sido agresivo con ella, allegados a la producción de Netflix expusieron que Pascacio López “se siente protegido por su tío”, Enrique Pascacio de León.

Pascacio López (Agencia México)

Pascacio de León es actualmente el presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de que Pascacio López fuera arrestado por presunto abuso sexual a la actriz Sarah Nichols, Vanessa Bauche envió un comunicado en torno a su denuncia en contra del actor.

“En relación a la demanda penal que interpuse en diciembre del 2020 ante la Fiscalía de la Mujer en el estado de Jalisco, mi equipo legal en su momento, será el indicado de dar a conocer los avances del caso”, señaló.

Posteriormente, Vanessa Bauche expresó gratitud a las autoridades, quienes han hecho su trabajo lo mejor posible.

“Reconozco a la fiscalía por su actuación y con perspectiva de género”, escribió.

Pascacio López (@Pascaciopopez / Instagram)

Finalmente, Vanessa Bauche instó a que no se normalice ningún acto de violencia.

“Reitero mi llamado a desnormalizar cualquier tipo de violencia y expreso nuevamente que las víctimas tienen derecho a romper con la cultura del silencio”, detalló.

“Porque ante la violencia perdemos todos. Correspondo de antemano el respeto, apoyo y empatía hacia mí y mi familia en estos momentos tan dolorosos”, agregó Vanessa Bauche para concluir.

¿Vanessa Bauche está detrás de la denuncia que Sarah Nichols interpuso contra Pascacio López?

El abogado defensor de Pascacio López aseguró que Vanessa Bauche está detrás de la demanda de Sarah Nichols al protagonista de ‘Guerra de vecinos’.

Pascacio López (Agencia México)

“En el año 2020 en un proyecto de Netflix, participa el hoy imputado Jorge “N” y participa una señora Vanessa Bauche, y la persona que hoy se dice víctima de un delito de violación. A raíz de alguna diferencia en la cuestión del trabajo, entre Vanessa Bauche y el hoy imputado, es que Vanessa Bauche inicia una contundente campaña de inventos en contra de el hoy imputado Jorge “N” José Enrique

Según los señalamientos del abogado de Pascacio López, Sarah Nichols mantuvo conversaciones con el acusado, después del presunto abuso.

“La hoy víctima y el imputado mantuvieron una relación de noviazgo, yo les voy a presentar todas las comunicaciones escritas que existen antes y después de la supuesta violencia y violación tan fea y contundente que le están armando al hoy imputado. Antes, durante y después (charlaron) y de ello yo les voy a presentar las conversaciones vía WhatsApp para que ustedes aprecien que una persona humillada en las condiciones en que se está armando todo este circo, no puede una mujer dirigirse con cariño, con amor, con agradecimiento media hora después de ocurrido un evento de esa naturaleza, una, dos, tres y meses después, comunicaciones amorosas”. José Enrique

La versión de ml abogado de Pascacio López sugiere: