Natalia Ramírez interpretó a ‘Marcela Valencia’ en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ y dio su opinión sobre la versión mexicana del famoso melodrama.

‘Yo soy Betty, la fea’ fue una de las telenovelas más exitosas de Latinoamérica, además de que cuenta con 28 adaptaciones en varios países

Fue escrita por Fernando Gaytán y en México se realizó una versión llamada ‘La fea más bella’, la cual fue protagonizada por Angélica Vale, de 46 años, y Jaime Camil de 49 años.

A casi 23 años de su creación, Natalia Ramírez sigue siendo recordada como ‘Marcela’, la querida villana de ‘Yo soy Betty, la fea’.

Marcela en Yo Soy Betty la fea (Captura/YT)

La actriz se encuentra en México promocionando su obra teatral ‘El diván rojo’, en la cual colabora con Lorna Cepeda de 51 años, conocida como ‘Patricia Fernández’ o la ‘peliteñida’.

Durante una entrevista con el programa ‘La caminera’, Natalia Ramírez reveló que nunca ha visto ‘Yo soy Betty, la fea’.

Menciona que debido al gran éxito de la telenovela, los actores trabajan durante horas y no tenían oportunidad de ver su trabajo.

“Increíble, yo no la he visto, yo no he visto Betty, ninguno de nosotros de hecho” dijo la actriz en el programa de Exa.

'La fea más bella' / 'Yo soy Betty, la fea' (RCN Televisión / Televisa )

Esto opina Natalia Ramírez de la versión mexicana de ‘Yo soy Betty, la fea’

La colombiana de 55 años, describió la telenovela como una oportunidad para que las familias se reunieran a disfrutarla.

“Betty, la fea marcaba como un momento de reunión familiar sin importar la edad, ahora hay pocos programas que se presten para eso” contó Natalia Ramírez.

A pesar de no haber visto ‘Yo soy Betty, la fea’, sí pudo disfrutar de algunos capítulos de ‘La fea más bella’, la versión mexicana de esta conocida novela.

“Vi unas escenas y me pareció maravillosa” Dijo ‘Marce’ sobre la ‘La bella más fea’, además mencionó que ‘Yo soy Betty, la fea’ fue un parteaguas para la creación de otras historias sin estándares de belleza.

La Fea más bella (captura/Tele)

Espera que el público nunca se olvide se su personaje de Marce y que se den cuenta que ella no era la villana en la telenovela: “Marcela no es la mala, sino la buena y que betty es la mala y no la buena”.

‘Yo soy Betty, la fea’ tuvo tanto éxito que tuvo la presencia de artistas como Ricardo Montaner y Armando Manzanero.

Natalia Ramírez recuerda que cuando fueron estos cantantes a grabar escenas de la novela, ella no tenía llamado, pero acudió para conocerlos y poder saludarlos.