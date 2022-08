¿Quién es Lorna Cepeda, la villana de Betty la Fea que se volvió un meme y revivió su carrera con ello? La actriz se ha popularizado en las redes sociales a casi 23 años del estreno de la producción colombiana.

Aunque Netflix retiró de su catalogo a Betty la Fea, la producción colombiana sigue siendo un éxito a nivel mundial. Sin embargo pocos conocen que la actriz Lorna Cepeda -que se convirtió en un meme- tiene una amplia trayectoria en la industria del espectáculo.

Pese a que Lorna Cepeda de 51 años de edad le dio vida a una de las villanas de Betty la Fea, su personaje se robó la simpatía de la gente. Conoce un poco más de su vida.

Lorna Cepeda viajará a la CDMX en octubre para presentar la producción teatral ‘El diván rojo’. En esta obra, a actriz comparte créditos con otros dos actores que también formaron parte del elenco de Betty la Fea:

Actualmente la actriz se encuentra participando en el reality ‘Dancing with the stars’.

Lorna María Cepeda Jiménez, mejor conocida como Lorna Cepeda, nació en Cartagena de Indias el 18 de noviembre de 1970. Realizó estudios de psicología en la Universidad del Norte, en Colombia, pero decidió inclinarse por el mundo del espectáculo.

Antes de iniciar su carrera como actriz en 1997, Lorna Cepeda se desarrolló como modelo. Su primer papel lo obtuvo en ‘El día es hoy’, pero obtuvo un mejor recibimiento en la serie ‘Padres e hijos’.

A dos años de haber iniciado su carrera, a Lorna Cepeda le llegó la oportunidad de interpretar a Patricia Fernández ‘La Peliteñida’ en la telenovela Betty la Fea, papel que le dio un gran impulso en su carrera.

“Podría ser el más importante, porque yo apenas estaba empezando mi carrera, yo empecé en el 97 y eso fue en el 99. Me dio la oportunidad para poder trabajar en otras partes”

Su participación le dio fama internacional, incluso ganó el Premio TVyNovelas en la categoría Mejor Actriz de Reparto.

Pese a que Betty la Fea se convirtió en la telenovela más exitosa de Colombia y llegó a verse en en más de 180 países, doblada en 25 idiomas, con más de 20 adaptaciones, Lorna Cepeda reconoció que pudo seguir su carrera sin estancarse en su personaje.

“Ya ha pasado, ya lo he hecho varias veces me ha ido muy bien con otros personajes en algún momento se olvidó que yo había hecho ‘la peliteñida’ en Betty la Fea”

Sin embargo, con el auge de las plataformas de streaming se volvió a viralizar Betty la Fea y ella se volvió a popularizar, incluso se convirtió en un meme en las redes sociales.

“Lo que pasa es que ahorita con las nuevas plataformas, mostraron otra vez Betty La Fea y las nuevas generaciones empezaron a ver Betty la Fea, a mí me parece una bendición realmente que todas las generaciones hayan visto está versión de Betty la Fea, la original”

A lo largo de su trayectoria, Lorna Cepeda ha trabajado en diversas producciones como:

También incursionó en el cine en las películas:

Cuando su carrera se popularizó gracias a Betty la Fea, Lorna Cepeda decidió llamarse Lorna Paz, ya que no querían que la relacionaran con su hermana Angie Cepeda, quien ya era una actriz reconocida.

Lorna Cepeda optó por usar el apellido del argentino Eduardo Paz, el que entonces era su marido y mánager.

“Si me dejaba (el apellido) Cepeda iban a decir que por ser hermana de Angie todo me era más fácil. Así que me puse el apellido de mi marido, Eduardo. Él es argentino”

Lorna Cepeda