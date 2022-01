Eric del Castillo dice que nadie lo quiere contratar por no vacunarse contra el Covid-19.

El actor Eric del Castillo, de 87 años de edad, acusó que la gente lo tache de “anti vacunas” por no aceptar inmunizarse.

Y es que, a decir de Eric del Castillo, él es una persona sana que no necesita alguna vacuna .

“Que me hagan una prueba”, pide Eric del Castillo visiblemente enojado.

El actor Eric del Castillo mantiene su decisión de no vacunarse contra el Covid-19 .; esto, luego de que Kate del Castillo confirmara su contagio.

En entrevista con ‘Venga la Alegría’, Eric del Castillo se mostró molesto por las reiteradas preguntas acerca de su postura.

Pues, según dice, él es una persona sana que no necesita de la vacuna para estar bien.

“Estamos bien gracias a la medicina alternativa”, aseguró el primer actor.

Eric del Castillo comentó que tiene planes de hacerse una prueba de detección de Covid-19.

No porque dude de su salud, sino para callar bocas de quienes critican su decisión.

“Para decirle a mucha gente ‘estoy sano, ya no me estén fregando’. Estoy bien”, dijo.

Más adelante, Eric del Castillo acusó que la gente ya no quiere contratarlo por no vacunarse .

Al respecto, el primer actor dijo que le “están haciendo mucho daño”.

“Si me quieren contratar bien; si no, me da lo mismo. Tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo.”

Eric del Castillo