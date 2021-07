Jorge Ortiz de Pinedo reveló que la Casa del Actor corre riesgo de desaparecer debido a que no tienen los ingresos necesarios para seguir activa. Eric del Castillo criticó a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pues aseguró que no han provocado los problemas económicos.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, el actor puntualizó que la Casa del Actor se encuentra en riesgo debido a los malos manejos de la institución que actualmente gestiona Jesús Ochoa .

En el video, Eric del Castillo detalló que varias personas han tratado de buscar recursos para la Casa del Actor y poder proteger a las personas mayores que actualmente residen ahí.

"Es grave porque ya no hay dinero. Hemos estado tratando de buscar fondos por dónde sea, hemos contado con gente generosa que ha aportado. (…) Está en juego la existencia de la Casa del Actor, porque nos daría mucho dolor que se llevaran a nuestros compañeros no sé a dónde... a un asilo de Gobierno"

El actor puntualizó que el problema de la Casa del Actor con la ANDA lleva varios años y ellos aseguran que no pagan por supuestos malos manejos que no han podido comprobar.

En su entrevista Eric del Castillo puntualizó que hay malos manejos en la ANDA, lo que ha provocado que se pierdan varias cosas.

En ese sentido el papá de Kate del Castillo puntualizó que en realidad los actores no son buenos administradores.

"Desde hace muchos años no ha habido una buena administración. Y no quiero decir que se roben el dinero, no me quiero meter en esas broncas, pero lo que sí sé es que los actores no somos buenos administradores. Ahí en la ANDA hay muchos compañeros que van por el pan, por el puesto, pero no son competentes"

Eric del Castillo