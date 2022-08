El comediante regio Franco Escamilla, fue acusado de robar el chiste de un comediante y lo recordó en una reciente entrevista.

Fue en el podcast ‘Creativo’, con el creador de contenido Roberto Martínez, donde Franco Escamilla compartió el divertido, pero bochornoso hecho.

El famoso cree que, si lo acusaron de adjudicarse una rutina de stand up o parte de ella, es porque serían capaces de hacerlo.

“Yo creo que la banda que acusa a otros de robar es porque roba chistes. No sé si por lo de ‘Lo que te choca te checa’, o por el simple hecho que es un güey que tiene buena memoria y claro que se va a acordar”, expuso.

Franco Escamilla (@francoescamillaoficial/Instagram)

¿Por qué acusaron de robar un chiste a Franco Escamilla?

Franco Escamilla, aceptó que una de sus rutinas sí pareció similar a la de el comediante Chris Rock, sin embargo, no la plagió, los nervios le hicieron una mala jugada en el programa Stand Parados, que conducía Adal Ramones.

“Al bloquearme por los nervios, en vez de contar un chiste de cierta manera que yo lo contaba, me acuerdo del (chiste) de Chris Rock, el de: ‘Estoy harto de defender al rap’, y tiro esa frase”, relató.

Aceptó que de vez en cuando sí se inspira en el stand up estadounidense, pues fueron los pioneros del género y es la comedia que ha consumido.

“¿Cómo no vas a copiarle a los gringos si son los reyes del entretenimiento? Que ya pegó en Inglaterra, lo copiaron los gringos y ahora nos toca a nosotros”, explicó.

A pesar de ello, declaró que únicamente le han servido como inspiración, pues “se nota cuando un güey no escribe”.

Asimismo, compartió que también ha sido víctima de plagio por sus mismos colegas.

“Porque a mí me pasó en el bar que de repente compañeros míos ya traían mi material y yo les decía: ‘No seas hijo de…, si ves que sigo yo ese día no me quemes el chiste, otro día úsalo’”, confesó.

Finalmente, dejó saber que recibe críticas por ofrecer presentaciones sentado para su comodidad.

“Hay raza que de repente te reclama: ‘Es que tu show te estás sentando en la silla’. Es que yo mi show lo hago sentado en la silla y no mam..., no eres dueño de sentarte en la silla”, expresó Franco Escamilla para concluir.