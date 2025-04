La cabina de la tentación de La Casa de los Famosos All-Stars, volvió a dar de qué hablar porque Niurka decidió abrirla para reencontrarse con su novio Bruno Espino llevándose una propuesta de matrimonio.

Un romántico y hermoso momento protagonizó Niurka de 57 años de edad, cuando su novio Bruno Espino la sorprendió arrodillándose para proponerle matrimonio durante su encierro de La Casa de los Famosos All-Stars.

Bruno Espino y Niurka se reencuentran en La Casa de los Famosos All Stars. (Instagram/ telemundorealities / Tomada de video)

Bruno Espino le propone matrimonio a Niurka en su reencuentro por La Casa de los Famosos All-Stars

La bailarina Niurka entró a La Casa de los Famosos All-Stars más que enamorada de su novio Bruno Espino de 37 años de edad, siendo que él demostró lo mismo proponiéndole matrimonio.

Fue en la cabina de la tentación y en menos de cinco minutos de convivencia que La Jefa le dio a Niurka con Bruno Espino, que el stripper se arrodilló y le pidió matrimonio.

“Te traigo una sorpresa bien bonita, que si quieres casarte conmigo mi amor”. Bruno Espino, stripper.

Pero ¿Cómo se logró este encuentro? La cabina de la tentación dio un giro hacia el amor cuando Niurka decidió abrirla para poder besar a su novio Bruno Espino.

Esto pese a las consecuencias que serían darle 2 puntos en la nominación a alguno del Cuarto Agua, por lo que decidió dárselos a ella misma.

Fue así que Niurka corrió a reencontrarse con su amor disfrutando los cinco minutos que La Jefa les dio, mismos que bastaron para que él le pidiera matrimonio recordándole cuánto la ama.

Bruno Espino y Niurka se reencuentran en La Casa de los Famosos All Stars. (Instagram/ telemundorealities / Tomada de video)

Ante la propuesta de matrimonio de Bruno Espino, Niurka no soltó más que un “oh my god [oh por Dios] mi amor te amo, mi amor, te amo”, para luego cubrirse la cara con las manos, llorar y responderle un claro “sí”.

Las reacciones de los habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars ante la propuesta de matrimonio a Niurka

Así como a Niurka le sorprendió que su novio Bruno Espino, le propusiera matrimonio en La Casa de los Famosos All-Stars, a los habitantes les pasó lo mismo.

Debido a que La Jefa les coloca el reencuentro en la televisión de la casa, los habitantes estaban atentos a lo que sucedía con Niurka.

Incluso se escucha a Rey Grupero decirle a La Jefa que le subiera el volumen a la televisión, porque se estaban perdiendo el romántico reencuentro.

Sin embargo, las reacciones de algunos de La Casa de los Famosos All-Stars no se pudieron ocultar, pues las más evidentes de sorpresa fueron las de: