Manelyk González, de 36 años de edad, sigue esforzándose por eliminar las tensiones con las que fue recibida en La Casa de los Famosos Colombia.

Y es que, tan pronto como puso un pie en La Casa de los Famosos Colombia, la DJ Yina Calderón le expresó su desagrado y le advirtió a Manelyk González que se mantuviera alejada de ella.

Ante esta situación, Manelyk González está haciendo valer su gran experiencia en reality shows, revirtiéndo la situación a su favor.

Manelyk González (Instagram | Manelyk González)

Manelyk González

Una de las estrategias de Manelyk González es ganarse la aceptación de Yina Calderón por las buenas.

Fue así que durante una dinámica de concursos y baile en La Casa de los Famosos Colombia, Manelyk González eligió a Yina Calderón y el resultado está conquistando a los usuarios de redes sociales.

Y es que, Manelyk González luce de lo más divertida y relajada, lo que ni en La Casa de los Famosos All Stars se le había visto hasta la fecha, según han opinado los internautas.

Internautas consideran que Manelyk González está creando mejor contenido en Colombia, tanto que ya parece estar conquistando a Yina Calderón

“Amo mucho la actitud de Manelyk por que no se corta, al contrario no me quieres, pues voy hacer q me quieras”; “Mane acá sí está haciendo contenido, en el all Star era mueble, ella mismo dijo todos debemos tener una yina”; escribieron algunos usuarios de X.

Otros incluso opinan que Manelyk González ya conquistó a Yina Calderón, pero por orgullo la colombiana mantiene su actitud negativa hacia la mexicana.

“Yina por dentro está gritando modo fan jajaja no puede ocultar la risa nerviosa que provoca Mane en ella“; ”Yina es fan! Que deje su maldad y disfrute la convivencia con Mane 😂😂😂😂❤️“; ”Hajajaja Yina no se puede resistir a sus encantos“, escribieron algunos internautas.

Manelyk González en La Casa de los Famosos Colombia (Tomada de video)

Desde el momento en que Manelyk González cruzó la puerta de La Casa de los Famosos Colombia famosa casa en Colombia, se notó una tensión palpable con Yina.

Y no es para menos, ya que la colombiana no dudó en expresar públicamente su poca simpatía hacia la ex integrante de “Acapulco Shore”.

Pero, fiel a su estilo aguerrido y buscando integrarse al nuevo ambiente, Manelyk González no se ha dado por vencida y parece ir por buen camino rumbo a la cordialidad con Yina.