VIDEO: A casi 3 meses de la muerte de Octavio Ocaña, su mamá encuentra consuelo en los audios que le mandó, “mi esposo dice que está mal, pero no me importa”, dijo.

Ana Lucía Ocaña otorgó una entrevista a ‘Sale el Sol’, en donde aseguró que suele escuchar los audios del joven actor, pues aún no se explica por qué se fue tan rápido.

Aunque dijo “sé que se fue para abrirnos camino”, expresó que en ocasiones le pregunta a Octavio Ocaña “¿Por qué me dejaste tan rápido?”.

Mamá de Octavio Ocaña escucha los audios que el actor le mandaba; lo usa como consuelo

La hermana de Octavio Ocaña, Bertha Ocaña, mostró un altar que tienen en casa de su mamá, pues en ocasiones dijo no pueden ir al panteón en Tabasco.

Ana Lucía Ocaña compartió con ‘Sale el Sol’ que se siente “derrotada” y a tres meses de la muerte de Octavio Ocaña dijo “cada vez es más profundo este dolor”.

Por ello, confesó que suele escuchar los audios que le actor le mandaba , para así no olvidar su voz. Esto, aunque su esposo le dijo “que está mal, pero no me importa”.

“La vida no te sabe igual cuando pierdes a un hijo y más en la manera en que yo perdí al mío”. Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña.

Ana Lucía Ocaña y Octavio Ocaña. (Facebook)

Asimismo, contó que mantiene intacta la conversación que tenía en WhatsApp con el actor. Sin embargo, recibe regaños de su esposo, “deja de escuchar a un muerto”, le dice.

A la mamá de Octavio Ocaña le cuesta estar en la tumba del actor

Ana Lucía Ocaña compartió cómo a vivido los últimos tres meses desde que se supo la noticia de que su hijo, Octavio Ocaña, había muerto.

Explicó que, aunque en ocasiones no puede ir al panteón a visitarlo, cuando va se sienta, pese a que “me cuesta mucho sentarme ahí”, y aseguró “platico con él y le pregunto cosas”.

“¿Hijito por qué te fuiste a tan corta edad?, fuiste a abrir camino, pero no era el momento”. Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña.

Asimismo, compartió que Octavio Ocaña siempre le pedía que le diera la bendición y reconoció extrañar esos gestos por parte del actor.