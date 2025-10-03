Tras la muerte de Memo del Bosque, Vica andrade -de 53 años de edad- enfrenta otra trágica pérdida por la muerte de su mamá.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Vica Andrade escribió un triste mensaje, compartiendo cómo fueron los últimos momentos en vida de su madre.

“Mi corazón desgarrado”, escribe Vica Andrade por la muerte de su madre

En su despedida, Vica Andrade recordó también a su fallecido esposo Memo del Bosque, asegurando que ahora ambos se hacen compañía desde el más allá.

“Mis dos ángeles ahora juntos en el cielo, escribió la productora junto con una foto en los que madre y esposo sonríen juntos.

Vica Andrade y Memo del Bosque. (Agencia México)

De acuerdo con Vica Andrade, si mamá murió el pasado domingo 28 de septiembre alrededor de las 7:40 de la tarde.

“Partió este domingo después de un día hermoso riendo y comiendo con todos sus hijos y nietos“, reveló la productora.

Del mis modo, mencionó que su mamá “simplemente se quedó dormidita en su sillón”.

Vica Andrade finalizó su mensaje de despedida agradeciéndole a Dios por haberle permitido una larga y buena vida a su mamá.

Así como la oportunidad de haber cumplido sus sueños hasta el último día de su vida.

Seguidores de la productora no dudaron en externar sus condolencias por la reciente pérdida, deseando una pronta resignación para Vica Andrade y el resto de su familia.

Ha pasado medio año desde la muerte de Memo del Bosque, esposo de Vica Andrade

La muerte de su mamá es la segunda gran pérdida que Vica Andrade ha tenido que enfrentar a lo largo de este 2025.

Fue en marzo pasado que su esposo Memo del Bosque encendió las alarmas de sus fans al revelar que se sometería al "intento más grande de salud que haya vivido hasta ahora”.

Poco después el productor reapareció en una cama de hospital rodeado por sus hijos.

Como se recordará, Memo del Bosque fue diagnosticado con cáncer en 2017, situación que lo llevó a enfrentar adversidades de salud.

Memo del Bosque perdió la batalle el 7 de abril de 2025.