Verónica del Castillo sufre accidente tras someterse a cirugía de tumor

La actriz mexicana Verónica del Castillo, sufrió un accidente tras someterse a la cirugía de un tumor, hace un par de semanas.

Recordemos que Verónica del Castillo fue operada de emergencia el mes pasado, tras desmentir el rumor de haberse contagiado de Covid-19.

El tumor que se le extirpó a la actriz, media 12 centímetros, sin embargo, lleva semanas en recuperación.

Verónica del Castillo sufre accidente tras recuperarse de cirugía

Verónica del Castillo habló sobre su actual estado de salud, tras la operación a la que fue sometida para extirparle un tumor benigno.

Fue en una entrevista para ‘Ventaneando’, donde Verónica del Castillo confesó que tuvo un accidente este sábado.

Verónica del Castillo (@vdelcastillotv / Instagram)

Explicó que, ya se recuperó, luego de la intervención quirúrgica, sin embargo, tuvo una caída, razón por la que prefiere continuar utilizando zapatos bajos.

“El doctor me dijo que ya puedo hacer mi vida normal, pero el sábado me puse tacones y me caí, entonces sigo con zapatos bajitos”, reveló la actriz de 52 años.

Asimismo, compartió algunos de los cuidados que su médico le encomendó, las la operación de tumor.

“Ejercicio todavía no, pero me pidieron caminar; todos los días salgo a caminar al parque y me cuido con la alimentación”, señaló Verónica del Castillo.

“Con la frecuencia de los equipos que me pongo, con toda la medicina alternativa y siguiendo lo que me dicen los médicos”, continuó la hermana de Kate del Castillo.

Verónica del Castillo asegura que Eric del Castillo es ‘metrosexual’

Verónica del Castillo declaró que su padre, el actor Eric del Castillo es metrosexual.

Eric del Castillo (Agencia México)

El histrión acompañó a su hija a la entrega de un reconocimiento, donde una reconocida marca que vende un producto para el crecimiento de pestañas, le entregó un presente.

Ante ello, Verónica del Castillo bromeó: “Es que mi papá es metrosexual, le encanta el sexo en el metro”, señaló entre carcajadas.

“Ya no sé ni qué soy”, respondió Eric del Castillo confundido ante las declaraciones de su hija.

“De ahí nací yo, en una noche obscura de sexo”, comentó la actriz.

Por su parte, Eric del Catillo bromeó para concluir: “Así es”.