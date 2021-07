Verónica del Castillo aseguró que su hermana Kate del Castillo no quiere regresar a vivir en México

Durante una entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’, Verónica del Castillo aseguró que su hermana Kate del Castillo no regresará a vivir a México.

Pues aunque Kate del Castillo se dijo fascinada de estar en la capital mexicana, su hermana aseguró ella ya está muy acostumbrada a vivir en Estados Unidos.

Recientemente, la actriz Kate del Castillo visitó México con el propósito de ver a su papá, quien tras una caída resultó con varias y graves lesiones en su cuerpo.

Y aunque en esta visita, Kate del Castillo estuvo muy contenta de regresar a México, dijo Verónica del Castillo su hermana no planea regresar a vivir al país.

Pues de acuerdo con la conductora, la protagonista de “La Reina del Sur” ya está muy acostumbrada a la vida en Estados Unidos.

“¡Ay, no!, pues la verdad es que no, ¡no hay manera!, ya es muy gringa y no piensa regresar a México nunca”

Verónica del Castillo