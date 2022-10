¿La verdad de Verónica Castro está saliendo a la luz? Después de que se asegurara que la actriz sostenía conversaciones inapropiadas con menores de edad, el tema Yolanda Andrade sigue.

Desde que el periodista Jorge Carbajal, de quien se desconoce la edad, dio a conocer lo que Verónica Castro hacía con menores de edad, se revivió el tema de Yolanda Andrade.

Y es que Verónica Castro de 70 años de edad, acusó a la conductora de ser esta la que la estaba difamando ¿por qué?

Anteriormente, Yolanda Andrade de 50 años de edad, aseguró que se casó -simbólicamente- con Verónica Castro. Y aunque no había pruebas un periodista ya las vio.

Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad, es el periodista que se encargó de alimentar el rumor de la relación de Verónica Castro y Yolanda Andrade.

Pese a que desde un principio Yolanda Andrade aseguró haber sido novia de Verónica Castro y hasta haber tenido una boda simbólica con ella, la conductora lo negó.

Pero ahí no quedó todo, Yolanda Andrade ha dicho que tiene imágenes del momento de la boda, sin embargo, motivos personales la han llevado a no revelar más información.

Ante la ola de escándalo que ahora persiguen a la exconductora de Big Brother, Gustavo Adolfo Infante aseguró haber visto las fotografías mencionadas por Yolanda Andrade.

El periodista tomó los micrófonos de su sección en Sale el Sol ‘La última palabra’, para decir que él ya vio las fotografías en el celular de Yolanda Andrade.

Gustavo Adolfo Infante asegura ser testigo de que Verónica Castro sí se casó simbólicamente con Yolanda Andrade en Holanda y es que se dice que fueron amantes.

Después de que la conductora de ‘Mon & Joe’ revelara su noviazgo con Verónica Castro, en otras entrevistas ha dicho que fue con esta con quien le fue infiel a Montserrat Oliver.

Esto lo reveló la conductora en entrevista con Isabel Lascurain de 62 años de edad, quien de forma muy discreta pronunció a Verónica Castro sobre la infidelidad a su entonces novia.

“Montserrat me escribió una carta, carta que nunca leí hasta hace poco, la carta decía, no me importa que tú tengas esas emociones con ese otro personaje, con esa persona, con Verónica, pero yo te digo decir que te perdono…”.

Yolanda Andrade, conductora.