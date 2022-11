Durante el programa de TV Azteca ‘Ventanenando’, el conductor de 49 años de edad, Daniel Bisogno revictimizó a Karla Souza por no revelar quién abusó de ella.

Y es que el conductor desacreditó los motivos que tuvo la actriz de 36 años de edad para hablar de su caso y se burló de ella pidiéndole que “sanara en su casa”.

Esto después de que la actriz diera conocer durante una alfombra roja los motivos por los cuales no procedió de manera legal en contra de su atacante.

En Ventaneado Daniel Bisogno revictimizó y se burlo de la actriz Karla Souza después de que se declara víctima de abuso por parte de un productor de Televisa.

Y es que durante la alfombra roja del Festival de Cine de Morelia, Karla Souza dio a conocer que el motivo de su declaración fue principalmente para sanar.

Pues de acuerdo con lo dicho por la actriz a las cámaras del programa de TV Azteca, alzara la voz ayudaría a sanar tanto socialmente como internamente.

“En realidad siempre fue mi motivo alzar la voz para sanar, y hay gente que alza la voz para llevarla por una vía penal pero es muy importante que entendamos que la sobrevivientes no todos los casos son para llevar a la vía penal, algunos casos son para sanar socialmente, para hablarlo, para nombrarlo”

Asimismo, destacó que esta clase de acusaciones aunque no terminaran en la vía penal serían importantes para las sobrevivientes y que no tendrían que demeritarse.

Pues muchas veces, a demás del tiempo que tomó haber logrado hablara del tema, Karla Souza señaló que las leyes no estarían favor de las sobrevivientes.

Finalmente la actriz destacó que habría muchos otros motivos más importantes por los cuales las sobrevivientes optarían por no “alzar la voz”.

En su caso, Karla Souza aseguró que no estaba dispuesta a arriesgar su integridad tanto física como mental ni la de su familia.

“La forma en que están las leyes no están para la sobrevivientes, no están para nosotras y por lo tanto el que demandemos, el que en ese caso yo diga o que ponga a mi persona en peligro es algo que yo no iba a hacer y aunque muchas personas lo hayan visto como un silencio y una debilidad para mi era mucho más importante cuidarme a mi, mi salud mental, mi persona, mi familia que se violenta de alguna manera muchísimo a las sobrevivientes”

Karla Souza