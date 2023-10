Linet Puente denuncia que se ha creado una cuenta falsa de ella donde se publican “cosas horrendas” de sus compañeros de Ventaneando.

En medio de las alarmas por el estado de salud de Daniel Bisogno -de 50 años de edad-, Linet Puente reveló que hay alguien que está intentando hacerse pasar por ella.

A través de sus redes sociales, Linet Puente -de 41 años de edad- les pidió ayuda a sus seguidores para denunciar una cuenta que se estaba haciendo pasar por ella.

En un video, Linet Puente destacó que esta cuenta estaba escribiendo “cosas horrendas” sobre sus compañeros de Ventaneando.

Linet Puente les pidió a sus seguidores tener cuidado pues tras su denuncia, la cuenta intentó cambiar de nombre para seguir “publicando estupideces” a su nombre.

Linet Puente cuenta con una amplía trayectoria dentro de la televisión mexicana y en los últimos años se ha convertido en una de las conductoras principales en Ventaneando.

A lo largo de su trayectoria Linet Puente se ha enfrentado algunas polémicas, como cuando se divorció de Carlos Luis Galán en medio de rumores sobre una infidelidad.

En su cuenta de Instagram, Linet Puente señaló que había descubierto una cuenta falsa a su nombre que se encontraba publicando “cosas horrendas” de sus compañeros de Ventaneando.

“Ayúdenme con denunciar a esta persona que se dice ser yo y está poniendo cosas horrorosas a mi nombre de mis compañeros de Ventaneando que jamás me atrevería siquiera a poner algo así, nunca en la vida, aunque fuera cierto, porque no es cierto lo que está poniendo esta persona”

“Claramente no soy yo y está publicando cosas horrorosas a mi nombre que jamás me atrevería a escribir, porque además no son ciertas. Ayúdenme a denunciarla”

