¡Yuridia fue golpeada por un actor borracho! A través de sus redes sociales la cantante confesó que al inicio de su carrera pasó un momento muy incómodo en una fiesta.

Tras su participación en La Academia, Yuridia se ha convertido en una de las cantantes más populares. Sin embargo la cantante confesó que no ha tenido un camino fácil, sobre todo porque ha tenido que luchar con su fobia social.

A pesar de los grandes momentos que ha vivido, Yuridia de 36 años de edad se sinceró y confesó que un actor la golpeó ya que se encontraba borracho e insistía que cantará durante una fiesta.

Yuridia se ha mantenido muy activa en sus redes sociales en donde suele compartir con sus seguidores varias partes de su día a día.

A través de su cuenta de Instagram, Yuridia realizó una sección de preguntas y respuesta en donde sus seguidores la cuestionaron sobre diferentes temas.

Un usuario le cuestionó a Yuridia si cuando iba a alguna fiesta personal le pedían que se echara un palomazo aprovechando su presencia.

Yuridia sorprendió a sus seguidores al revelar que cuando salió de la cuarta generación de La Academia, la invitaron a una fiesta en donde iban a estar varios de sus compañeros.

Pero nunca imaginó que un actor borracho le iba a hacer pasar un mal momento ya que insistía en que cantara sin importarle que había otras personas en el escenario.

De acuerdo con Yuridia, el actor ebrio -de quien no quiso revelar su nombre- comenzó a insistirle que cantara, pero ella ya se había negado, pues no era el momento.

Yuridia señaló que quiso bajar la intensidad del momento por lo que comenzó a cantar Ángel, pero decidió hacerse la graciosa y decir que no se la sabía.

Ese comentario le molestó al actor quien de inmediato empezó a insultar a Yuridia y le aventó una chamarra, la cual le dio en le rompió el labio y le lastimó un diente.

“Cuando hice la broma de que no me la sabía el vato se enfermó, agarró su chamarra y me la aventó fuertísimo, me pegó con el zipper y empezó a gritar”

Yuridia