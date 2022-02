Vanessa Guzmán pide no ser juzgada tras ser tachada como una actriz conflictiva. La famosa destacó que todas las personas tienen momentos malos y buenos.

Vanessa Guzmán ha logrado tener una carrera sólida en el medio del espectáculo, sin embargo la actriz fue sumamente criticada luego de que decidió someterse a un cambio físico para poder desarrollarse en el fisicoculturismo.

La famosa también estuvo en la controversia luego de que algunos de sus excompañeros como René Strickler y Cynthia Klitbo la acusaran de tener una mala actitud en el trabajo dejándola ver como una actriz conflictiva.

En una entrevista para ‘Ventaneando’, Vanessa Guzmán respondió ha estos señalamientos y pidió que las personas no sean juzgadas por tener un día malo.

Vanessa Guzmán señaló que todas las personas tienen un lado malo y uno bueno, por lo que no se puede hablar de alguien cuando todos los individuos paran por lo mismo.

De manera contundente, Vanessa Guzmán aseguró que ella podría también decir muchas cosas de las personas, pero prefiere no hacerlo por educación.

En ese sentido Vanessa Guzmán destacó que ella nunca va a hacer algo de lo que sus hijos se puedan sentir avergonzados ya que busca ser un ejemplo para ellos.

“Si yo abriera la boca, tendría muchas cosas para decir, pero prefiero no hacerlo por educación, porque soy una dama y porque, como siempre lo he dicho, nunca voy a hacer algo de lo que mis hijos se puedan sentir avergonzados”

Vanessa Guzmán se mostró muy feliz de ser abuela y aseguró que su nieta le da un motivo más para seguir viviendo.

Durante su conversación, Vanessa Guzmán lamentó no tenerla cerca, pero señaló que se encuentra muy contenta de vivir esta nueva faceta de su vida.

“Es nena, mi nena preciosa, está divina, la extraño; lamento no tenerla cerca, otra faceta más en mi vida, un motivo más para poder seguir viviendo. Me preguntaban hace rato, ¿cómo te ves en 20 años?, pues imagínate... con una nieta de 20 años, así me veo, literal con una nieta de 20 años”

