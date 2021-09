Vanessa Guzmán gana 3 nuevas medallas en campeonato de fisicoculturismo

Vanessa Guzmán está consolidándose en el mundo del fisicoculturismo. Para muestra, las tres nuevas medallas que ganó el fin de semana en el NPC North American Championship.

El desempeño de Vanessa Guzmán fue tan destacado que además logró obtener su carnet internacional de fisicoculturismo en Estados Unidos.

Feliz por sus nuevos triunfos en el fisicoculturismo, Vanessa Guzmán usó las redes para mostrar uno de los momentos en que fue premiada.

Vanessa Guzmán sobre sus nuevas medallas en fisicoculturismo: “Es un sueño hecho realidad”

En su cuenta de Twitter, Vanessa Guzmán publicó un video en el que la anuncian como ganadora de una de las competencias del NPC North American Championship.

Emocionada por la noticia, Vanessa Guzmán aparece cubriéndose el rostro y después levantando una de las manos en señal de triunfo, para después posar junto a las demás concursantes.

La actriz acompañó su video con un texto en el que expresa su alegría por estar cumpliendo sus sueños dentro del fisicoculturismo

“De anoche un momento inolvidable !! Se logró un objetivo más. Agradecida con la vida, con la gente que me apoya en el día a día y conocen este proceso. Convertirme en atleta profesional BIKINI IFBBPRO es un sueño hecho realidad” Vanessa Guzmán

Publicación de Vanessa Guzmán en Twitter (@vanessaguzmann / )

De acuerdo con la revista Figthers Magazine, Vanessa Guzmán ganó dos medallas de bronce y una de oro en las categorías de over 40, over 35 y over 45, respectivamente.

Vanessa Guzmán: ¿Cómo puede recuperar un cuerpo de “aspecto suave” para regresar a las telenovelas?

En Instagram, Vanessa Guzmán destacó la publicación de su coach, quien explicó que los logros de la actriz en el fisicoculturismo son producto de mucho trabajo:

“La famosa transformación de @vanessaguzmann , la gente cree que de repente Vanessa se puso muy músculosa pero Vanessa ya tenía tiempo ejercitándose duro y ya tenían una buena base muscular, en realidad lo que mas se bajo fue el nivel de grasa hay como 15 lbs de diferencia entre cada foto, este deporte es de ilusión optica, con menos grasa tus músculos salen mas a la vista y dan la apariencia de mayor desarrollo” @oscardom81, coach

El coach también se refirió a quienes aseguran que la carrera de Vanessa Guzmán como actriz está acabada por el musculoso físico que tiene:

“Vanessa compite en bikini que es la categoría con menos musculatura dentro del ramo del fisicoconstructivismo, si ella quiere hacer una novela o algun otro proyecto que requiera un aspecto suave solo es subir unas cuantas semanas más sus calorías y ella estaría lista! Yo estoy muy orgulloso del trabajo de Vanesa, ella es profesional en todo el sentido de la palabra todo se lo toma con la seriedad que requiere! Y aquí la cosa no termina vendrán nuevos retos y sé que lo mejor de }Vanesa esta aún por venir!” @oscardom81, coach