Cynthia Klitbo compartió que su matrimonio con Jorge Antolín fue un infierno, hecho que la llevó a intentar suicidarse, “cuando me di cuenta que estaba viva me deprimí”.

Explicó que lo que vivió a lado del actual conductor de ‘Alarma Tv’ Jorge Antolín, llegó al nivel en que la encerraba para que no cachara sus infidelidades.

Asimismo, apuntó que desde el primer momento se notaron actitudes machistas, pero ella no se dio cuenta hasta años después.

“Mi pedida de mano fue, vamos a casarnos para que no piensen que eres una mujer de la vida fácil… yo en ese tiempo vivía con él, tenía 22 o 23 años y Jorge 28″. Cynthia Klitbo, actriz.

Jorge Antolín en 'Alarma TV'. (Alarma Tv / Facebook)

Cynthia Klitbo: El infierno que vivió con Jorge Antolín

Jorge Antolín fue el primer matrimonio de Cynthia Klitbo, ella tenía entre 22 y 23 años, mientras que el conductor de televisión 28 años.

Cyntha Klitbo asistió al canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda a hablar de su vida, y parte de ella fue su matrimonio con Jorge Antolín.

La carrera de Cynthia Klitbo apenas iba despegando cuando se casó con Jorge Antolín, “no estaba enamorada, me casé con él por recomendación de mi mamá ”.

Compartió que su mamá le aconsejó quedarse con Jorge Antolín, pues le vio actitudes como las del papá de la actriz.

“Mi mamá me convenció que Jorge era el bueno para la vida y el amor, porque era idéntico a mi papá”. Cynthia Klitbo, actriz.

(Agencia México)

Explicó que luego de una semana de casados, “ya no quería andar con Jorge, viví encerrada unos años bajo llave , él me encerraba”.

Fue desde antes del matrimonio que Jorge Antolín mostró actitudes machistas sobre Cynthia Klitbo, pero ella no se dio cuenta hasta tiempo después.

“Me sacaron en una revista con Eduardo Palomo, en otra con mi ex Gabriel y en otra con Antolín, yo vivía ya con Antolín y me dijo, me voy a casar contigo porque no quiero que piensen que eres una mujer de la vida fácil, así fue mi pedida de mano”. Cynthia Klitbo, actriz.

¿Por qué Jorge Antolín encerraba a Cynthia Klitbo?

Cyntha Klitbo contó el pasado que vivió con Jorge Antolín, cuando su mala relación ya se había dado a conocer, hubo detalles que eran desconocidos.

La actriz dijo “no sé si contarlo aquí”, pues en entrevista con Mara Patricia Castañeda dijo que Jorge Antolín le era infiel con otros hombres.

“No sé si decirlo aquí, pero tenía muchísimo miedo, yo creo que Antolín, de que yo me enterara de su (…) sí una vez lo fue a buscar el cuate a la casa y mi mamá estaba ahí, ella se dio cuenta”. Cynthia Klitbo, actriz.

Explicó que fueron varios los años en que vivió encerrada, pues Jorge Antolín, además de no querer que se diera cuenta de su homosexualidad, no quería que ella brillará más que él.

“Antolín ya no me dejaba trabajar, me dijo que ya no podía hacerlo porque el famoso tenía que ser él, pues él era el hombre”. Cynthia Klitbo, actriz.

Cyntha Klitbo aseguró que todo esto lo vivió mientras grababa ‘Cadenas de Amargura’.

Cyntha Klitbo intentó suicidarse por lo que vivió con Jorge Antolín

Cyntha Klitbo contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda, que el vivir encerrada y cómo Jorge Antolín la manipuló psicológicamente, intentó suicidarse.

Explicó que sufrió “bulimia involuntaria, estaba en depresión, mi mamá se dio cuenta y me llevó al psicológico”.

La actriz dijo que se tomó un frasco de cien pastillas intentando morir y que cuando despertó en el hospital dándose cuenta que no lo logró se deprimió.

“El día que me desperté en el hospital y vi que estaba viva me dio depresión… no era feliz, no estaba feliz”.

Compartió que en ocasiones la violencia psicológica es más fuerte que los golpes, “te convences de que no sirves”.

Cyntha Klitbo vio por última vez a Jorge Antolín en Los Tv y Novelas Premiere; el conductor se burló de su fracaso matrimonial con Francisco Gattorno.