Tanga de Vanessa Guzmán se pierde entre sus glúteos

A la actriz de Vanessa Guzmán, de 41 años, le están lloviendo miles de likes y atrevidos comentarios.

No hay mucho que explicar. Basta ver la recientemente foto hot de Vanessa Guzmán para entender por qué Irina Baeva siente celos cada vez que ésta se encuentra cerca de Gabriel Soto.

Verás, la guapa actriz mexicana de telenovelas como “Carita de ángel”, “Atrévete a soñar” y “Soltero con hijas” deleitó a sus seguidores con una atrevida foto de sí misma en ajustada tanga que se pierde entre sus glúteos, imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

No conforme con enseñar las nalgas, Guzmán -sintiéndose como la chica del bikini azul- dio un vistazo de su plano abdomen y, por qué no, de su diminuta cintura.

EL par de fotografías rápidamente superó los 37 mil Me Gusta así como generó una lluvia de halagos y piropos: “Eres el vivo ejemplo de como con ejercicio y buena alimentación sí se puede. No se necesitan las cirugías”, “No soy perro pero wow”, “cuero”, “Deberías estar dentro de una pintura porque eres una obra de arte”, “¿Cuánto le habrá costado a Dios hacer un cuerpo tan escultural y hermoso?”, “Vanessa esa parte no te la conocía”, “Atenea hizo bien su trabajo con Zeus”, le expresaron.

Actualmente la actriz de 41 años de edad se encuentra en la recta final de las grabaciones de la telenovela “Soltero con hijas” donde comparte créditos con Gabriel Soto, Mayrín Villanueva, Pablo Montero y Laura Flores entre otros.

Previo a mostrarse en bikini, la ex reina de belleza impactó a sus miles de seguidores al presumir su cinturita de avispa.