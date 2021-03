Vanessa Guzmán responde a críticas por su cambio físico

Vanessa Guzmán fue juzgada por sus seguidores en Instagram por lucir “un cuerpo masculino” a causa del ejercicio

En los últimos días, Vanessa Guzmán ha sido foco de atención por su renovada figura ejercitada que ha lucido en redes sociales. Y es que el evidente cambio físico de la actriz ha sido criticado por algunos de sus seguidores, quienes aseguran que se está transformando con un “cuerpo masculino”.

Vía Instagram, Vanessa Guzmán ha respondido a los comentarios que critican su cambio físico. Segura de sí misma, la actriz de 44 años aseguró que ninguna de los señalamientos hacia su cuerpo la lastiman, pues ella está “enfocada” en lo que busca.

Vanessa Guzmán responde a las críticas

En las últimas fotografías de Vanessa Guzmán, muchos comentarios han criticado su nuevo aspecto físico . Algunos seguidores han asegurado que el ejercicio le ha hecho “perder feminidad”; incluso, se leen comentarios mal intencionados que la señalan como ‘travesti’.

Si bien en un inicio Vanessa Guzmán había decidido mantenerse al margen de la situación, ahora la actriz ha enviado mensajes de reflexión sobre la opinión de los demás hacia su cuerpo.

“A lo mejor por eso cuando me ven los hombres ponen cara de borrego, ahora sé que es porque quisieran un cuerpo como el mío… aclaraste mi duda… Yo de mal pensada.” Vanessa Guzmán a usuario de Instagram

Asimismo, en una entrevista para el canal de Youtube Chisme No Like, Vanessa Guzmán afirmó no sentirse lastimada por ser comparada con una ‘travesti’; sino todo lo contrario.

“¿En qué momento a mí me ofendería la comparación (…) con esas bellezas transformadas? Lejos de ofenderme, lo tomo con mucha calma. Me preocupa más la gente que no tiene objetivos en la vida, y por lo menos yo sí voy enfocada en lo que busco.”

Vanessa Guzmán

Vanessa Guzmán interesada en el ejercicio y la televisión

Desde hace algunos años, Vanessa Guzmán ha compartido en sus redes sociales su faceta como deportista comprometida y “entrenadora física”. A través de Youtube e Instagram, la actriz muestra sus rutinas de ejercicio y alimentación para mantener su tonificada figura .

No obstante, Vanessa aseguró que la televisión y su carrera como actriz siguen siendo su objetivo principal.