¿Pelea de grafóloga a grafóloga? Maryfer Centeno se presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2024 donde la enfrentaron en su polémica con Mr. Doctor.

Maryfer Centeno de 34 años de edad, sigue rodeada del escándalo por la polémica con Mr. Doctor, siendo la FIL Guadalajara 2024 la sede para que una grafóloga la enfrentara por todo lo que dice.

Fue a través de la ronda de preguntas y respuestas que a Maryfer Centeno se le pidió reconocer que la grafología “no tiene base científica”, pero esta se negó.

Pero no solo eso, sino que la grafóloga le hizo ver que estaba equivocada en su dicho al mencionar que este estudio tiene certificación en el STPS y CONOCER, argumentando que ella estudió en su escuela y no es así.

Sin embargo, más allá de este altercado que se está volviendo viral en redes sociales, Maryfer Centeno solo publicó lo bueno de la FIL Guadalajara 2024 y limitó los comentarios de su tweet.

Maryfer Centeno se encontraba entusiasta de acudir a la FIL Guadalajara 2024 a presentar su libro “El lado oscuro de la mente humana”, pero tal vez no se esperaba que la fueran a encarar.

Recordemos que la labor de Maryfer Centeno está creando polémica debido a que algunos creen que ha excedido los niveles, recomendando la grafología como algo que ayudaría a la depresión, ansiedad y hasta bajar de peso.

Esta polémica llegó hasta la FIL Guadalajara 2024 donde luego de que presentara su libro y que iniciara una ronda de preguntas, una grafóloga la enfrentó por toda la controversia.

Según lo mostrado por Chismecito Channel, la persona que la cuestionó argumentó ser grafóloga egresada de la escuela que fundó la madre de Maryfer Centeno, el Colegio Mexicano de Grafología.

Sin embargo, le explicó que ha estado informada de la postura de Mr. Doctor y ella [Maryfer Centeno] con todos los videos oficial para no tener preferencias. Lo que le llevó a pedirle que reconociera que la grafología no es una ciencia.

La grafóloga incluso le argumentó que los maestros en el Colegio Mexicano de Grafología, son los que enseñan que la grafología no es una ciencia, por lo que le pide retractarse de decir que sí.

“No estoy de acuerdo contigo porque tú ya hubieras parado todo esto al decir que la grafología no es una ciencia y es algo que no has admitido, la grafología es una herramienta (...) Los maestros han dicho que no son diagnósticos, son recomendaciones. Si desde el principio hubieras dicho que la grafología no es una ciencia se hubiera respetado a ti y a todos los grafólogos”.

