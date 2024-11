Detrás del tema de Marilyn Cote del que Mr. Doctor ayudó a destapar parte de su estafa, el creador de contenido recibía la noticia de estar siendo denunciado por Maryfer Centeno.

Fue a través de su canal de YouTube que Mr. Doctor de 34 años de edad, destapó el 14 de julio del 2024, las estafas de Maryfer Centeno al decir que por escribir de cierto color se podía controlar la obesidad y la depresión, por citar algunos argumentos.

Ante esto y la forma en que el creador de contenido y médico internista dio a conocer que sus argumentos carecían de bases científicas, fue que recibió la demanda.

Así que aquí te explicamos no solo lo que Mr. Doctor acusan tras ser denunciado por Maryfer Centeno, sino lo que motivó a la grafóloga a denunciar al creador de contenido.

Mr. Doctor rompió el silencio sobre la denuncia que Maryfer Centeno puso en su contra que ahora se sabe es por “discriminación y amenazas”.

El creador de contenido detalló mediante un video en su canal de YouTube, que la grafóloga estaba buscando censurarlo, pues no podía ni pronunciar su nombre por una denuncia que le puso a inicios de noviembre y que pasó a ser un tema de “discriminación y amenazas”.

Sin embargo, el creador de contenido insistió en que no tenía porque callarse, señalando que lo único que hizo fue denunciar a una “charlatana” que engaña con lo que se puede lograr con la grafología.

Y es que Mr. Doctor fundamentó con bases científicas que la grafología es una “seudociencia”, pero no señaló este como el mayor problema, sino el que Maryfer Centeno difunda esto como ‘algo’ que hace maravillas entorno a la salud.

El medico internista nacido en Tlaxcala detalló que Maryfer Centeno lo acusa de discriminación “por llamarla charlatana”, pero él niega que una cosa tenga que ver con otra, sobre todo porque la grafóloga vende cursos para poder analizar personas en un “proceso judicial”, aunque no se tengan estudios previos relacionados a esto.

“Cobrar por un curso en donde prometes cosas que no vas a poder cumplir, se le llama fraude. Pagar casi 30 mil pesos cuando una escuela no te ofrece un aval y te promete que trabajarás en instituciones legales, pero no cumple, se le llama fraude”.

Por otra parte, el creador de contenido señaló que le era sorprendente la denuncia, apuntando que a la grafóloga le gusta “opinar de otros sin que opinen de ella”.

A lo largo de 20 minutos, Mr. Doctor habló sobre las definiciones que le dio a Maryfer Centeno en su video compartido en julio del 2024, explicando porqué la llamó:

Por otra parte, Mr. Doctor detalló a qué se refiere su frase, “patearon la jaula de la perra equivocada”, señalando que es hacia él, cuando se topa con “charlatanes” que venden curaciones milagrosas a la gente.

Y es que Maryfer Centeno señaló en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que Mr. Doctor la llamó “perra” en uno de sus videos en YouTube.

Mr. Doctor puso principal hincapié señalando que temía que el influyentismo de Maryfer Centeno “gane” y logre silenciarlo.

“Yo no he coartado los derechos de nadie, no he discriminado. He dado calificativos acorde a las acciones y entorno a mi libertad de expresión”.

Mr. Doctor, creador de contenido.