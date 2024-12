Maryfer Centeno no desea que el pleito con Mr. Doctor se extienda por lo que está dispuesta a llegar a un acuerdo para darle fin al escándalo que la colocó en el blanco de la burla.

Y es que por los dichos de Mr. Doctor, Maryfer Centeno es inspiración de memes pues la acusan de charlatanería tras asegurar que una pluma azul y la repetición de una poderosa frase ayudará a las personas que buscan bajar de peso.

Motivo por el que la grafóloga podría aceptar una disculpa de su agresor ya que quiere recuperar la paz al frenar ataques en su contra.

Maryfer Centeno podría aceptar una disculpa de Mr. Doctor para frenar demanda

En un breve encuentro con la prensa, Maryfer Centeno pidió no normalizar la violencia de género que Mr. Doctor ejerce sobre ella bajo cualquier pretexto.

Maryfer Centeno -de 34 años de edad- recuerda que su trabajo consiste en hablar de la grafología y en analizar el lenguaje corporal por lo que Mr. Doctor -también de 34 años de edad- no tiene ninguna autoridad para descalificarla.

Por ello ha emprendido una acción legal en su contra misma que apenas está iniciando y que no podría durar tanto ya que Maryfer Centeno podría aceptar una disculpa de Mr. Doctor para frenar la demanda.

“Quiero recuperar la paz con esta demanda”, señala y enseguida explica que no se puede frenar una denuncia una vez que se presenta, pero sí se puede llegar a un acuerdo conciliatorio.

Pero ¿Mr. Doctor ha buscado a Maryfer Centeno? No. La grafóloga asegura que no se conocen en persona y tampoco hay un acercamiento de su parte, razón por la que no se adelantara a nada.

“Yo creo que sí (aceptaría una disculpa), no hay nada como la paz… Trato de no adelantare a lo que va a pasar porque cuando adelantas pierdes la paz así que trato de no adelantarme” Maryfer Centeno

Maryfer Centeno exhibe a Shanik Berman

Por otro lado, Maryfer Centeno negó lo dicho por Shanik Berman: no busca obtener 60 millones con la demanda contra Mr. Doctor.

Así como tampoco niega o confirma conocer a jueces que la ayuden en su denuncia contra Mr. Doctor; sin embargo, Maryfer Centeno expone a Shanik Berman -de 65 años de edad-.

La grafóloga recuerda que la periodista pidió disculpas por sus dichos en La Casa de los Famosos 2024 así como dice haber presenciado cuando ésta tuvo que disculparse con Anel Noreña -de 80 años de edad-.

Por lo que dejando claro que Shanik Berman es una mentirosa dice estar segura que a ella no le pedirá disculpas por estar en su contra en la pelea con Mr. Doctor.