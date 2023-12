Un Tal Fredo aclara porque no entrevistará a Mr. Hillman sobre la infidelidad de Melissa Mejía, asegura no estar encubriendo a nadie, pues otra ex sería la razón.

Luego de chisme viral en redes sociales sobre la infidelidad de Melissa Mejía a Mr. Hillman, los internautas ya estaban a la espera de la entrevista en Un Tal Fredo.

Podcast de Un Tal Fredo se ha hecho popular por exponer casos virales como infidelidades con el fin de saber con lujo de detalle el chisme.

Sin embargo, en esta ocasión Un Tal Fredo no quiere entrevistar a Mr. Hillman lo que ha hecho que entre internautas se le señala de encubrir la infidelidad de Melissa Mejía.

Melissa Mejía es acusada por Mr. Hillman de serle infiel (Especial )

Un Tal Fredo se defiende y aclara que por otra ex no quiere entrevistar a Mr. Hillman sobre la infidelidad de Melissa Mejía

A través de un hilo en la red social X (antes Twitter) Fredo, el creador de Un Tal Fredo -de 31 años de edad- ha salido a defenderse sobre el porque no quiere entrevistar a Mr. Hillman.

Luego de que Adrián Garza, conocido como Mr. Hillman -de 28 años de edad- expusiera la infidelidad de su ex Melissa Mejía -de quien se desconoce su edad-.

A lo que sin más Un Tal Fredo fue claro al asegurar que no invitará, ni quiere entrevistar a Mr. Hillman, pero no porque quiera encubrir a Melissa Mejía “yo no la conozco ni es mi amiga”.

Por lo que Un Tal Fredo precisó que la verdadera razón por la que no quiere entrevistar a Mr. Hillman “es otra ex quien vivió muchas cosas no gratas con él”.

Sin embargo, Un Tal Fredo expresó que él no querer entrevistar a Mr. Hillman no significa que señale a alguien o desmienta su versión, simplemente no lo hace por respeto a su amiga.

Okay lo voy a aclarar porque ya me están señalando de encubrir a Melissa Mejía por todo el drama de Mr Hillman.

Uno, yo no la conozco ni es mi amiga. Dos, la que es mi amiga es otra ex quien vivió muchas cosas no gratas con él lo cual es la razón por lo que NO lo invitaría + — UnTalFredo (@UnTalFredo) December 23, 2023

Valery la otra ex y amiga de Un Tal Fredo por la que no entrevistará a Mr. Hillman

Para defender su posición de no querer entrevistará a Mr. Hillman, Un Tal Fredo reveló un comunicado de su amiga Valery y ex de Adrián Garza.

En el cual Valery -de quien se desconoce su apellido y edad- habla sobre el tema del engaño y del karma, sin embargo, sin precisar nombres.

Aunque con lo dicho por Un Tal Fredo, el escrito de Valery da entender que ella vivió algo parecidos a lo que hoy vive Mr. Hillman, pero en aquella ocasión por parte de él a ella.

Con ello Valery se defiende que por su parte está todo sanado, pero explica como es la vida y ahora Mr. Hillman está pasando por lo que ella vivió.

Asimismo, Valery aclara que será lo único que dirá, pero pese a esto, los internautas no quedaron conformes con ella y un Un Tal Fredo, pues aseguran que el chisme debería ser contado por completo.