Luego de que Anette Cuburu declarara que Andrea Legarreta es una persona falsa y ruin ya que le dio muy malos tratos cuando trabajaron juntas en Hoy, famosos y no famosos comienzan a tomar partido.

Ahora es un excolaborador de Hoy quien confirma lo dicho por Anette Cuburu y a su vez desenmascara a Andrea Legarreta, a quien tacha de hipócrita y arrogante.

Así como pide a los conductores del matutino de Televisa perder el miedo a quedarse sin trabajo al decir quién es realmente Andrea Legarreta, la mujer que tiene el poder sobre el programa desde hace unos años.

¿Andrea Legarreta es mala persona? Anette Cuburu la acusa sin filtro. (Especial)

Excolaborador de Hoy confirma lo dicho por Anette Cuburu sobre Andrea Legarreta

En una videollamada con Michelle Rubalcava, de 38 años de edad, Josth Torres, excolaborador de Hoy, dice estar de acuerdo con lo dicho por Anette Cuburu sobre Andrea Legarreta.

Verás, Josh Torres, de edad desconocida, trabajó con Andrea Legarreta y Anette Cuburu así como trabaja con artistas debido a que suele contratarlos para eventos que organiza el gobierno pues se dedica a la logística.

Hace 16 años le pidieron llevar al programa Hoy a Tepic por lo que presenció los malos tratos que Andrea Legarreta -de 52 años de edad- le dio a Anette Curubu -de 48 años de edad-.

Anette Cuburu y Andrea Legarreta (Especial)

De acuerdo con el excolaborador de Hoy, Andrea Legarreta no es la persona buena, amable y noble que se presume sino todo lo contrario, le truena los dedos a la gente que trabaja con ella, incluidos sus compañeros, y es arrogante.

Incluso le tocó ver como la conductora le exigió a producción del programa que no sentarán en la misma mesa donde estaba ella a Anette Cuburu.

“Yo no sé porque muchos se asustan (de lo que se dice de Andrea Legarreta). Es una señorona Anette Cuburu, es una dama, increíble persona, yo fui testigo, (Andrea) le tronaba los dedos para que hiciera las cosas rápido, a mi me tronaba los dedos, es una señora pésima” Josh Torres

“Vi mucha mala vibra hacia Anette, un día en el desayuno no quería Andrea que se sentara con ella a desayunar, dijo: con ella no, retírenla de mi mesa” Josh Torres

Carmen Armendáriz también trató mal a Anette Cuburu, asegura excolaborador de Hoy

Josh Torres asegura que la productora de televisión Carmen Armendáriz, de 78 años de edad, se unió a Andrea Legarreta ya que pidió a la producción de Hoy no darle tanto foco a Anette Cuburu.

Carmen Armendáriz no quería que Anette Cuburu sobresaliera en Hoy (El Mich Tv)

Por lo que no entiende por qué la gente no se atreve a decir quién es Andrea Legarreta, a quien tacha como arrogante, sangrona y payasa, una persona que es difícil de tratar.

Para probar parte de sus declaraciones mostró una foto en la que posa al lado de la productora quien apenas sonríe, asegura que detrás de la toma está una famosa que le pidió tomar la foto rápido para acabar pronto.

Josh Torres posa con Andrea Legarreta (El Mich TV)

Anette Cuburu le desea lo mejor a Andrea Legarreta

Mientras que a Andrea Legarreta le siguen saliendo detractores, Anette Cuburu asegura que no hablara mas del tema ya que no le interesa la vida de la señora.

Así como Anette Cuburu subraya que nunca fue amiga de Andrea Legarreta y nunca lo será por lo que no hará campaña contra nadie y tampoco la está usando para hacerse promoción pues no lo necesita.

No obstante, pide que se concentren en lo qué se dice y no se dice: “La gente no es tonta, ahí está la gente que cuenta lo que ha vivido, ahí están simplemente”.

Finalmente le desea a su colega que tenga mucho trabajo, muchos proyectos y éxitos para que deje de hablar de ella.