¿Andrea Legarreta en problemas legales? Revelan que Anette Cuburu ya la demandó pese a que había señalado que ya había dejado el pasado atrás.

Los nombres de Anette Cuburu -de 48 años de edad- y Andrea Legarreta han acaparado los titulares luego de que se revivió una pelea que comenzó cuando ambas trabajaban en Hoy.

Esto luego de que Anette Cuburu arremetió en contra de Andrea Legarreta -de 52 años de edad- al asegurar que ella había difundido el chisme de que tenía una relación extramarital con Raúl Araiza.

Al respecto, Andrea Legarreta aseguró que Anette Cuburu se encontraba odiando a la persona equivocada y que ella solo le podía mandar bendiciones.

En medio de la polémica, Anette Cuburu dejó en claro que ya no hablaría de Andrea Legarreta, pues ella ya había dejado el pasado atrás.

Sin embargo, se reveló que Anette Cuburu ya había demandado a Andrea Legarreta, esto luego de que la retó a presentar la pruebas en su contra.

El 2024 comenzó con un gran escándalo en el medio del espectáculo, y es que se revivió la pelea entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta.

La pelea entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta se remonta al tiempo cuando ambas compartían pantalla en el programa Hoy.

En entrevista, Anette Cuburu no solo arremetió en contra de Andrea Legarreta, sino que además revivió el rumor que asegura la conductora de Hoy saldría con un alto ejecutivo de la televisora.

Por su parte, Andrea Legarreta se limitó a mandarle “amor” a Anette Cuburu y aseguró que la conductora se encuentra mal informada, pues ella no difundió el chisme.

A través de un comunicado, Anette Cuburu señaló que ya no hablaría más de Andrea Legarreta, pues la conductora había quedado fuera de su vida.

Sin embargo, durante el programa ‘Chisme No Like’ se dio a conocer que Anette Cuburu ya había demandado a Andrea Legarreta.

Elisa Beristain informó que se habían comunicado con Anette Cuburu para pedirle una entrevista, pero se enteraron de algo más importante.

En el programa ‘Chisme No Like’ se presentaron unos mensajes que se habrían tenido con Anette Cuburu.

En un primer momento, Anette Cuburu dejó en claro que no daría más entrevistas sobre Andrea Legarreta; ya que era un tema muy desgastante para ella.

Sin embargo, Anette Cuburu reveló que no podía hablar ya que se lo habían prohibido los abogados.

Al ser cuestionada sobre si ya había demandado, Anette Cuburu solo escribió un “yes”.

Anette Cuburu está decidida a ir con todo para superar el daño que cree que le ocasionó Andrea Legarreta.

Anette Cuburu ya había ofrecido una entrevista con el programa ‘Chisme No Like’, donde recordó que ella es una mujer trabajadora que se ha esforzado para conseguir lo que tiene.

“Soy una mujer muy trabajadora que saca sola adelante a sus hijos, y que me ha costado el doble que a todos los demás, saquen sus conclusiones ustedes, pero me ha costado el doble”

En su conversación, Anette Cuburu aseguró que ella vive en paz, pero si alguien quiere alterar la tranquilidad de sus hijos, por supuesto que se va a expresar.

Anette Cuburu recalcó que no le interesa la vida de Andrea Legarreta pues en realidad nunca fueron amigas.

“Es una persona que no conozco nada de su vida, nunca fuimos amigas, nunca vamos a hacer amigas, no me interesa”

Anette Cuburu