Eugenio Derbez se ha ganado críticas por su opinión sobre el Tren Maya o por su esporádica participación en los Oscar 2022. Ahora lo tundieron en redes sociales por decir que Matamoros, Tamaulipas, era “un pueblo.”

Todo comenzó cuando Eugenio Derbez habló de su nuevo proyecto, el cual tratará de la historia de la estudiante Paloma Noyola, originaria de Matamoros y quien es conocida como la ‘Niña Jobs’.

Mientras hablaba de su nuevo rodaje, Eugenio Derbez dijo que Matamoros era un ‘pueblo, con carencias donde no había calles pavimentadas, ni luz.’

Sus palabras enfurecieron a los habitantes de Matamoros, pues demostraron que su ciudad no es un pueblo y aseguraron que Eugenio Derbez se equivocó.

“Matamoros no es un pequeño pueblo”, reclamaron ciudadanos a Eugenio Derbez

Las desafortunadas declaraciones de Eugenio Derbez sobre Matamoros, molestaron y causaron gracia entre los ciudadanos de esta zona, al hablar de su nuevo rodaje y generalizar.

“Es la historia de una niña que creció en un pequeño pueblo en Matamoros y que llegó a ser la número uno en el país y que incluso le dedicaron una portada en una revista americana ‘The next Steve Jobs’”, dijo Eugenio Derbez. Eugenio Derbez

Finalizó diciendo que Paloma Noyola pudo salir adelante en un pueblo donde no tenía ningún recurso y donde ni siquiera están las calles pavimentadas.

“En donde no tiene luz ni siquiera en la escuela ya olvídate de una computadora o internet” Eugenio Derbez

Las reacciones no se hicieron esperar y los habitantes de Matamoros desmintieron a Eugenio Derbez con frases y fotografías.

“Eugenio Derbez, Matamoros no es un pequeño pueblo sin calles pavimentadas, ni luz”, dijo un empresario llamado Roberto Lee.

Posteriormente una mujer identificada como María Fernanda, se fotografió con un cartel que decía: “Eugenio, Matamoros no es un pueblo.

La usuaria aclaró que sí hay zonas que aún no han sido pavimentadas y no cuentan con internet, pero le pidió no generalizar y lo invitó a que conociera la ciudad.

Empresarios invitan a Eugenio Derbez a Matamoros

Tras las declaraciones del actor sobre Matamoros, empresarios de la Cámara de Comercio invitaron a Eugenio Derbez a pasar un día en la ciudad para que la conozca y le pidieron que pasara ‘un día’ en Matamoros para que se de cuenta que no es un pueblo.

José Joel Gómez, integrante de la Cámara de Comercio, le aseguró a Eugenio Derbez que Matamoros es una ciudad estratégica para el comercio exterior a nivel nacional.

Además, agregó que la ciudad cuenta con un alto nivel de inversión extranjera y una gran riqueza natural.

Eugenio Derbez no se ha pronunciado a las críticas sobre sus palabras y se desconoce si aceptará la invitación a Matamoros.