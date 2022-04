Florinda Meza está encantada con el comercial que hizo Eugenio Derbez de Chespirito. La viuda de Roberto Gómez Bolaños señaló que el actor hizo un gran trabajo al recordar al popular personaje de la serie ‘El Chavo del 8′.

Tras rumores sobre que podría demandar a Eugenio Derbez por proyecto sobre ‘El Chavo del 8′, Florinda Meza destacó que quedó muy contenta con el comercial que realizó el actor.

En entrevista con varios medios, Florinda Meza se dijo triste de que fuera tachada como la responsable de que ya no se trasmitan en la televisión ya no salgan los programas de Roberto Gómez Bolaños.

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir que se encontraba grabando un nuevo proyecto sobre ‘El Chavo del 8′.

Tras varios rumores sobre que podría ser la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, Eugenio Derbez aclaró que solo era un comercial para promocionar ‘Dish Latino’, un servicio de streaming de Dish.

Luego de que se presentó las imágenes, Gustavo Adolfo Infante señaló en el programa ‘Sale el Sol’, que Eugenio Derbez podría enfrentar una demanda de Florinda Meza, quien tendría los derechos de los personajes de Roberto Gómez Bolaños.

Tras estas versiones, Florinda Meza confesó que le encantó el comercial que realizó Eugenio Derbez de Chespirito.

En entrevista con varios medios, Florinda Meza reconoció que en el testamento Roberto Gómez Bolaños la dejó como una especie de curadora para que todos los proyectos de sus personajes se hagan de gran calidad.

Sin embargo no siempre se hace de esa manera, pero Florinda Meza señaló que en el caso de Eugenio Derbez no fue necesario ya que fue un proyecto que se hizo muy bien.

Florinda Meza destacó que no le extrañó esta situación, pues todos los trabajos de Eugenio Derbez son de gran calidad.

“Cosa que no es de extrañarse, Eugenio Derbez no haría una porquería”

En su encuentro con varios medios, Florinda Meza lamentó que la tachen como la culpable de que los programas de Chespirito ya no salgan en la televisión.

Florinda Meza destacó que a ella le encantaría que los programas de Roberto Gómez Bolaños siguieran en la televisión.

“Me entristeció mucho que dijeran eso, es injusto y cruel, yo no tuve nada que ver en nada de eso. Me da mucha tristeza, pero seguramente ese rumor lo sacó alguien que no me quiere”

Florinda Meza