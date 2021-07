Tunden al programa Hoy por presentar a Eleazar Gómez vestido de blanco

A través de las redes sociales se anunció con bombo y platillo la entrevista de Eleazar Gómez al programa Hoy. Andrea Escalona presumió que el matutino sería la primera emisión mexicana en contar con el actor.

Sin embargo, usuarios arremetieron contra el programa Hoy por tratar de limpiar la imagen de Eleazar Gómez al presentarlo de blanco y tratarlo como si él hubiera sido la víctima.

Eleazar Gómez en entrevista para 'Hoy' (@andy_escalona)

Arremeten contra el programa Hoy por entrevista a Eleazar Gómez

A tres meses de haber salido de la cárcel, Eleazar Gómez retomó su carrera musical con el lanzamiento de su nueva canción ‘ De Cero ’.

Como parte de la promoción, Eleazar Gómez concedió una entrevista al programa Hoy. Durante su plática con Andrea Escalona, el actor habló sobre su aprendizaje en prisión tras haber aceptado que agredió a su novia Tefi Valenzuela .

Sin embargo usuarios criticaron al programa Hoy por presentar una entrevista “a modo” y tratar de limpiar la imagen de Eleazar Gómez.

En las redes sociales usuarios cuestionaron que Eleazar Gómez vistió de blanco “como si él fuera puro”. También destacaron que fue tratado como víctima, ya que incluso Andrea Escalona pidió a sus compañeros “no juzgarlo”.

Crítica al programa Hoy (@del_machismo / Twitter )

Crítica al programa Hoy (@hectorguilleng / Twitter )

Algunos usuarios destacaron que en todo momento se trató de minimizar la agresión que cometió Eleazar Gómez contra Tefi Valenzuela e incluso destacaron que no se podía defender a abusadores.

“Y no se le quita su actitud de soberbio”, “A qué hora lo van a pasar, para no verlo... Pura hipocresía, los hombres golpeadores, no cambian”,... al jugador del América Renato Ibarra lo sacaron del equipo por golpear a la esposa y a este actor le abren las puertas para que se haga la víctima”, “Este programucho siempre defendiendo abusadores”, son algunos de los comentarios.

Crítica al programa Hoy (@GreckaNOiret25 / Twitter )

Las críticas al programa Hoy no cesaron y algunos usuarios señalaron que un hombre que aceptó que agredió a una mujer no debería de tener espacio en la televisión.

“Quieren rating con un maltratador”, “Hoy es una porquería, defiende a los agresores”, “Cómo pueden publicitar a un hombre así”, “Nada que tenga que ver con un feminicida debería ser promovido ni apoyado”

“¿Lo recibirán igual si las agredidas fueran sus hijas? Dándole oportunidad como si nada hubiera pasado”, “Que horror, ya no le sigan limpiando la imagen, no se lo merece. Lo que hizo no fue un chistecito”.

Crítica al programa Hoy (@figuraretorica / Twitter )

Usuarios también cuestionaron la entrevista de Andrea Escalona a Eleazar Gómez pues señalaron que todo el momento se trató de poner como su fuera una víctima e incluso se trató de justificar sus acciones.

“Nunca mencionan sus delitos y abordan su ‘experiencia en el reclusorio’ como un obstáculo”, “Repugnante”, “Esperemos que sea realmente un hombrecito y reconozca que casi mata a una mujer”.