Tefi Valenzuela revela que entiende el silencio de Danna Paola por las agresiones que vivió mientras tuvo una relación con Eleazar Gómez

En noviembre del 2020, Tefi Valenzuela denunció a Eleazar Gómez por violencia familiar equiparada. Tras su detención, han surgido varios rumores de que Danna Paola también sufrió agresiones cuando fue su novia y era menor de edad.

Luego de que se revelaran que a Danna Paola le tenían que maquillar moretones que presentaba en su cuerpo durante su relación con Eleazar Gómez., Tefi Valenzuela habló sobre la cantante y aseguró que entiende que no haya querido hablar ya que durante el tiempo que habría sido maltratada.

Tefi Valenzuela: “No quiero imaginar lo que Danna Paola ha sufrido”

En entrevista para ‘Suelta la Sopa’, Tefi Valenzuela destacó que a la distancia considera que tuvo que pasar por eso para que se pudiera poner un alto a las agresiones de Eleazar Gómez, ya que de lo contrario podría seguir violentando a sus novias sin ninguna consecuencia.

“Siento que dios me mandó eso y tenía que pasar en mi vida, porque si yo no pasaba por esto las tres anteriores hubieran seguido calladas y la que venía quizás no corría con la suerte que yo y quizás se moría” Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela destaca que afortunadamente ella pudo denunciar a tiempo y tiene testigos, sin embargo los juicios de la sociedad evitan que más mujeres hablen del maltrato que viven en sus relaciones.

“Lamentablemente las mujeres tienen mucho miedo, pero en caso de personas como esta que es una persona pública tienes muchísimo más miedo. Porque cuando la primera se atrevió a hablar la insultaron como me insultan a mí (…) y entonces lamentablemente las siguientes que sufrieron abusos tuvieron miedo de ser juzgadas” Tefi Valenzuela

Sobre el silencio que ha mantenido Danna Paola, Tefi Valenzuela destacó la puede entender ya que era menor de edad cuando fue novia de Eleazar Gómez.

“Ella (Danna Paola) sí dio a entender que sí le pasó, no es que lo niega. Pero yo me pongo a pensar, ella tenía 14 años, él tenía 24, duraron 6 años. Yo no quiero ni imaginar lo que ella ha sufrido durante 6 años, si yo en 3 meses casi no la cuento" Tefi Valenzuela

En ese sentido destacó que la también cantante vivió un infierno durante 6 años de relación, y quizá por eso no quiere revivir lo que sufrió.