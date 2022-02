Toñita ya no manosea a Yahir para ser un ejemplo para las fans y para que ya no acosen al cantante cuando se lo encuentren en alguna parte.

El año pasado Yahir confesó que ha sufrido acoso sexual por parte de sus fanáticas que buscan manosearlo cada que tienen oportunidad.

De acuerdo con el cantante, sus seguidoras buscaban tocarle las pompas, luego de que Toñita cuando se encontraban dentro del programa ‘La Academia’ le hizo fama de que era ‘nalgón’.

Tras reunión con ex integrantes de ‘La Academia’, Toñita fue cuestionada sobre el estado de salud de Yahir luego de que se sometió a una operación para quitarse un tumor.

En entrevista compartida por Berenice Ortiz, Toñita señaló que Yahir se encuentra tranquilo tras someterse a un procedimiento quirúrgico donde le quitaron un tumor benigno que se formó hace años en sus senos paranasales.

Toñita recordó que varias seguidoras la cuestionaron por no haber manoseado a Yahir ahora que se volvieron a rencontrar. Sin embargo, la cantante señaló que ya no lo va a ser para poder poner el ejemplo a las personas.

“Las seguidoras me dijeron ‘porque no lo agarraste, porque no lo apretaste’, es bien fácil: porque si yo lo trato con decencia, las fans ya no lo van a manosear tanto”

Toñita