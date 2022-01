Yahir reveló que se sometió a una operación para quitarse un tumor. ¿Cómo le fue tras la intervención?, ¿tiene alguna enfermedad grave? Él mismo dio respuesta a todo.

En los últimos meses, Yahir ha estado en el ojo público, no sólo por sus diversos compromisos laborales en el teatro, la televisión y los conciertos.

También, porque su hijo mayor, Tristán Othón se lanzó como actor porno y recayó en el mundo de las adicciones, lo que ha hecho vivir un infierno a Yahir, según sus propias palabras.

Con todas estas situaciones, Yahir evitó sacar a la luz los asuntos de salud que ahora no ha podido ocultar pues fue a parar al hospital.

Por fortuna, todo parace estarse resolviendo de la mejor manera. Así lo dejó ver Yahir en una publicación vía Instagram, donde aparece sentado en una cama de hospital.

En la foto, Yahir luce sin camisa y haciendo la señal de ‘amor y paz’, mientras intenta sonreir. Junto a la imagen, el cantante agregó un texto explicando qué lo llevó a ese lugar:

Yahir reveló que un tumor en los senos nasales fue lo que lo hizo entrar al quirófano y por fortuna la intervención se realizó sin contratiempos:

Y los que no sabían. Ahí les va. Me acaban de quitar un tumor benigno que se formo hace años en mis senos paranasales... Me operé con una gran gran doctora. ¡Y todo salió perfect! La operación fue exitosa... así q ha seguir dando lata pronto. ¡Y a cuidarse!”

Yahir