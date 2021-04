Yahir considera que es pícaro que sus fans le toquen las pompas

En entrevista Yahir confesó que ve como una broma el acoso sexual que vive de sus fans, ya que constantemente lo manosean.

Yahir confesó que ha sufrido acoso sexual por parte de sus fanáticas que buscan manosearlo cada que tienen oportunidad. De acuerdo con el famoso las mujeres siempre buscan tocarle las pompas.

Aunque el cantante confesó que él lo ve como algo pícaro que busquen tocarlo, considera que si la situación fuera al revés la situación podría ser totalmente diferente.

Yahir: “Yo lo agarro de broma, pero ese tema de las pompis se me hace algo muy pícaro”

En entrevista para ‘Ventaneando’, Yahir confesó que desde que estaba en ‘La Academia’ sus fanáticas han buscado la manera de tocarle las pompas.

El cantante destacó que todo empezó cuando su compañera Toñita le hizo fama de que era ‘nalgón’, por lo que desde ese momento siempre buscan manosearlo.

“Toñita en ‘La Academia’ me hizo fama de nalgón. Me traía en friega que ‘mi nalgón pa’ allá' y mi ‘nalgón pa’ acá'. Entonces, muchas veces, en muchos lados, me han agarrado las pompis, la verdad. Más en la bola, cuando llegas al aeropuerto, nunca falta” Yahir

En el video el cantante destacó que aunque es un acoso sexual, él lo toma como algo gracioso.

“Yo lo agarro de broma, nunca he tenido un acoso, pero ese tema de las pompis se me hace algo muy pícaro, por decirlo de alguna manera” Yahir

Yahir reconoció que aunque el toma el tema como una broma, si fuera la situación al revés se estaría hablando de un gran problema.

“No me ofendo ni nada, pero si lo ponemos del otro lado, sería algo fuertísimo. Imagínate que yo le agarro las pompis a alguien” Yahir

En el video el cantante reveló que incluso le tocó que a una de sus compañeras le tocaran las pompas y todos reaccionaron.

“Me tocó en algún momento con algunas de mis cantantes. Íbamos hacia el escenario en medio de la gente y alguien le agarró las nalgas. Se me hizo algo fuertísimo. Ella gritó ‘¡me agarraron las nalgas!’ Entonces, se me hace algo muy delicado, pero hay que tener algo muy claro: La palabra no es no” Yahir

Como padre, Yahir destacó que le da orgullo que personas que han estado cerca de Tristán le han expresado que se comporta muy respetuoso con las mujeres.