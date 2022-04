Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, dice que no la han contactado para la celebración de los 20 años de La Academia y ahora firmará con Televisa.

Toñita estuvo en la primera generación de La Academia en 2002 y a pesar de ser de las concursantes más conocidas de este programa, TV Azteca no la ha buscado para la celebración de los 20 años de este programa.

La cantante fue arribada afuera de las instalaciones de Televisa y narró que estaría por firmar contrato con la televisora.

Toñita (Agencia México)

“Vienen cosas buenas que es lo bonito, próximamente las van a ver. Entonces viene a checar cositas” Toñita

Toñita señaló que aún no firma el contrató, pero probablemente el lunes de la próxima semana se concrete su nueva relación laboral con Televisa.

“Se agradece que haya trabajo, eso es lo maravilloso, eso es lo que se agradece sinceramente y yo me siento muy contenta de que me brinden el espacio y me den trabajo” Toñita

La conocida como ‘Negra de oro’ reveló que TV Azteca no la ha llamado para el nuevo proyecto de La Academia.

Dejan fuera de La Academia a Toñita y Lolita Cortés

Se especulaba que con el aniversario 20 de La Academia, Lolita Cortés, conocida como la ‘Juez de hierro’, sería convocada para que formara parte del jurado.

Sin embargo, Lolita Cortés dice que no la han llamado para el nuevo proyecto, pero no lamenta que no la hayan convocado.

Otro de los personajes más emblemáticos de La Academia, fue Toñita, quien con sus voz enamoró al público de la primera generación.

Durante una entrevista con Eden Dorantes, Toñita reveló que no se han acercado a ella para estar presente en La Academia.

“Cuando alguien quiere a alguien, lo llaman desde un comienzo y a mi en ningún momento me han llamado, no soy relevante para ellos. Entonces hay que buscar en los lugares donde sí eres relevante y donde sí te necesitan” Toñita

Esta pregunta surgió luego de que Toñita contara que firmará contrato con Televisa y está muy emocionada.

La cantante afirma que al irse a otra televisora no la hace una mala agradecida, pues ella está tocando puertas para encontrar trabajo.

Ella mostró su cariño por el proyecto de La Academia, pero destacó que tiene que seguir trabajando para mantener a su hija.

Toñita dice que algunos de los integrantes de la primera generación sí se van a reunir para celebrar los 20 años de La Academia en julio, pero será un evento privado.

Referente a que tampoco invitaron a Lolita Cortés al aniversario de La Academia, Toñita contestó: “Si no te buscan es porque no eres relevante para ellos, lo que uno debe hacer es ir, buscar, tocar puertas, trabajar duro y hecharle muchas ganas”.

Toñita se ha dedicado al comercio y su canal de YouTube, ahora está por concretar nuevos proyectos con Televisa.