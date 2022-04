La actriz mexicana Lolita Cortés, dejó saber que no ha sido requerida para formar parte del jurado en el 20 aniversario de La Academia.

Sin duda, Lolita Cortés es un gran referente de La Academia, pues, su participación como jueza fue icónica, por lo que se rumoraba que podría ser parte de esta edición especial del programa.

Fue en una entrevista con el reportero Edén Dorantes, donde la famosa dejó saber que no formará parte del reality show, sin embargo, no conoce la razón.

“No tengo idea porque no ha habido ningún acercamiento. La verdad es que mucha gente pensó, pero no he tenido ese acercamiento”, comentó.

Pese a ello, Lolita Cortés no descarta la posibilidad de enviar un video especial para que este sea transmitido por el 20 aniversario de La Academia: “Igual y no sé, mandar un saludo”.

Por otro lado, no lamentó el haber sido excluida del programa de telerrealidad: “Yo creo que han salido muchas Academias sin mí que no han tenido ningún problema”.

Finalmente, reiteró que no cree ser requerida para formar parte del jurado de La Academia, pues el programa ya comenzó a anunciarse y lo habrían hecho antes.

“Creo que ya el tiempo ha pasado y de haber pensado en mí, yo creo que lo habrían hecho tiempo atrás”, señaló.

Lolita Cortés no formaría parte del 20 aniversario de La Academia, ni aunque fuera requerida

Lolita Cortés explicó que los próximos meses estará saturada de trabajo, por lo que no podría formar parte del 20 aniversario de La Academia.

“Va a ser muy difícil para mí, voy a estar saliendo de México, me voy de gira, con la master class de Lola y Laura Cortés, vamos a visitar Monterrey, Tijuana, Mérida y Querétaro”, dijo.

Asimismo, Lolita Cortés se integrará a la puesta en escena The Prom, por lo que definitivamente no tendrá tiempo para unirse a otro proyecto.

“Voy a estar saliendo todo mayo y todo mayo yo tengo que aprenderme The Prom, así que imagínate, no nos rindió el tiempo”, compartió.

Lolita Cortés (@soylolacortes / Instagram )

Lolita Cortés aclaró que tampoco formará parte de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

“Me habría encantado, amo el programa, amo el proyecto, amo a todos los artistas que pueden probar que lo pueden lograr, que pueden superarse, espero si llega a haber una cuarta que me tomen en cuenta”, dijo para concluir.