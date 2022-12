Ingrid Coronado, la expareja de Charly López y el fallecido Fernando del Solar, compartió que el padre de su primer hijo, sigue sin pagarle pensión.

Ingrid Coronado de 48 años de edad se casó con Charly López cerca de 1998, mismo matrimonio del que tuvieron un hijo, Emiliano de hoy 24 años de edad.

Sin embargo, la conductora compartió que es fecha en que Charly López de 53 años de edad, no le paga pensión e incluso, tomó una casa de la conductora para irse a vivir.

En 23 años Charly López nunca ha pagado pensión, dice Ingrid Coronado

Desde que Ingrid Coronado y Charly López se divorciaron en 2004, el matrimonio se vio envuelto en escándalo por la repartición de bienes y la pensión para su hijo Emiliano.

Ingrid Coronado (@ingridcoronadomx/Instagram)

Hasta hace unos meses, Charly López todavía compartía -lamentando- que su hijo Emiliano no le hablaba, pero Ingrid Coronado se deslindó como responsable de ello.

Ahora que la exconductora de Venga La Alegría estuvo en entrevista con Yordi Rosado, reveló que han sido 23 años sin que -prácticamente- Charly López le de pensión para su primogénito.

Compartió que el papá de su hijo no solo no le ha pagado una casa, sino que tiene 19 años que no le da pensión para su primogénito Emiliano.

“No paga pensión alimenticia, no paga su escuela, no paga su seguro de gastos médicos”. Ingrid Coronado, conductora.

Ingrid Coronado contó que su hijo Emiliano tiene diabetes, de modo que necesita atención médica extra.

“No se hace cargo de ningún pago y evidentemente hace unos años tomé la decisión de demandarlo”. Ingrid Coronado, conductora.

Señaló que Charly López dijo que pagaría 5 mil pesos de pensión, pero “a los cinco meses dejó de depositarle a Emiliano”.

¿Y porqué no lo volvió a demandar? asegura que tras las demandas que habían vivido, “la siguiente era cárcel y yo no voy a meter al papá de mi hijo a la cárcel”.

Charly López (Agencia México)

Charly López vive en una casa que nunca le pagó a Ingrid Coronado

Ingrid Coronado no solo acusó la manutención de su hijo, sino que asegura que Charly López -tras 19 años- aún le debe la casa donde vive, “no me ha pagado nada”.

Explicó que vivió un asaltó de forma extraña en la casa que dividiría con Charly López al venderla tras su divorcio.

Pero tras el intento de asalto, Ingrid Coronado “me fui, porque me espanté”, sin embargo, a los dos meses se enteró que Charly López se fue a vivir a dicha casa, cuando él la presionaba para ya venderla.

“Pusimos la casa a la venta y como a los tres meses me habla la corredora y me dice -Oye Ingrid, ¿tú sabías que él ya vive ahí? -¿Cómo? si la casa está en venta. -No, él ya tiene dos meses viviendo ahí”. Ingrid Coronado, conductora.

Este hecho le pareció extraño a la conductora, de modo que enseguida le habló a Charly López para ver qué pasaba.

“Le hablo por teléfono y me dice -no, no, es que yo te la voy a pagar-. Le dije, -es muy fácil, el dinero que yo te di en efectivo, equivale a la mitad de esa casa, devuélveme mi dinero y con eso quedamos…. Pues sigo esperando”. Ingrid Coronado, conductora.

Ingrid Coronado asegura que Charly López “sigue viviendo ahí, 19 años viviendo en una casa que no me pagó mi parte, no paga renta”.

¿Hubo infidelidad? Ingrid Coronado confiesa qué la llevó a separarse de Charly López

Ingrid Coronado se sinceró con Yordi Rosado sobre su relación con Charly López, compartiendo qué fue lo que la llevó a separarse definitivamente de él.

La conductora compartió que aunque después de un año de matrimonio con el actor y un hijo, ella ya quería separarse de él, pero bajo pretextos nunca se atrevió.

Fue hasta una noche en la que Ingrid Coronado llamó a Charly López al negocio nocturno que tenía y le dijeron “se fue hace muchas horas”.

Ella asegura que Charly López le dijo que estaría en el negocio, de modo que cuando este llegó a su casa y lo cuestionó sobre dónde estaba, él dijo “en el negocio”.

“Fue ahí donde dije esta es la gota que necesitaba”. Ingrid Coronado, conductora.

Ingrid Coronado negó que ella hubiese sido infiel a Charly López argumentando con un “no, él es el que trabajaba de noche, yo trabajaba en la tele”.

Finalmente, Ingrid Coronado aseguró que cuando se separaron acordaron que todo iba a terminar bien por el bien de su hijo, pero luego Charly López dejó de cumplir con sus obligaciones.