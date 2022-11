Ingrid Coronado ha sido muy dedicada a su trabajo e hijos, pero ¿Se dio una oportunidad en el amor con Marco Antonio Regil? La conductora revela si es cierto que son novios, pues este sería el chisme más candente del otoño.

La vida amorosa de Ingrid Coronado, de 48 años de edad, ha sido un misterio desde que se separó de Fernando del Solar en 2015.

Tras la muerte del conductor argentino, Ingrid Coronado ha dejado claro que su prioridad es el bienestar de sus hijos, por lo que está enfocada en ellos.

Sin embargo, comenzaron a surgir rumores de que la también escritora, estaba saliendo con el conductor Marco Antonio Regil, 52 años de edad.

Hace algunos días, Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil colaboraron en un podcast sobre autoestima.

Esto provocó que circulara el rumor de que ambos conductores estaban saliendo, y fue por eso que ahora dieron su versión sobre su ‘romance’.

Marco Antonio Regil e Ingrid Coronado acudieron a un festival sobre el bienestar integral y fueron cuestionados si es cierto que son novios.

“Nos causó mucha gracia porque somos muy buenos amigos, pero viviendo tan lejos, pues no es tan fácil, ni si quiera frecuentarnos como amigos”

Marco Antonio Regil comenzó a decirle a Ingrid Coronado que no sabía nada de su vida, pues sí frecuentaba México.

“Esta relación va muy mal, porque desde que grabamos el podcast no nos vemos, no sabe ni en qué ciudad vivo, me dice: ‘¿cuándo fue que llegaste de Houston? Y le digo, vivo en Los Ángeles ¿qué pasa con esta relación?”

Marco Antonio Regil