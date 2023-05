El líder y vocalista de la banda de metal industrial, Till Lindemann, fue acusado por sus fans de abuso sexual, algo de lo cual ya se pronunció de manera oficial la agrupación.

Las denuncias iniciaron el pasado 24 de mayo de 2023. Una usuaria de Twitter identificada como Shelby Lynn (@Shelbys6966) contaría su experiencia con el cantante.

A través del hilo, la joven narraría los hechos que acontecieron dos días antes, el 22 de mayo. Fecha en la que Rammstein presentó un concierto en Vilnius, Lituania.

A partir de su denuncia, fue que más fanáticas de la agrupación salieron a contar historias similares que involucraban a Till Lindemann, de 60 años de edad.

De acuerdo con Shelby Lynn, todo empezó el 22 de mayo de 2023 cuando asistió a una fiesta de Rammstein que ofreció la banda antes del concierto.

Al parecer, la joven fue reclutada por Alena Makeeva (@alena_makeeva en Instagram), quien se presenta como directora de casting de Rammstein.

Quien días antes la habría contactado para formar parte de la famosa “Fila 0″ (Roz 0).

La cual es una zona exclusiva hasta el frente del escenario de los conciertos de Rammstein conformada especialmente por mujeres.

Posterior a que entraron en contacto, Shelby Lynn le preguntó a Alena Makeeva si podía asistir a las fiestas de la banda, a lo que Makeeva respondió preguntándole su edad y dónde vivía.

Después de proporcionar estos datos, Shelby Lynn contó que Alena Makeeva la agregó a un grupo de WhatsApp en el que había más mujeres agregadas.

Dentro, se les pedía que enviaran selfies con las cuales continuaría el proceso de selección para la fiesta previa al concierto.

Para este punto, Shelby Lynn también señala a Joe Letz, un baterista, DJ y amigo de Till Lindemann, como el encargado de realizar la selección.

Pero fue hasta el 22 de mayo que le confirmaron a la joven que podría asistir a la fiesta de Rammstein.

El 22 de mayo de 2023, Shelby Lynn llegó a la ubicación donde se realizaría la fiesta y concierto de Rammstein en Vilnius, Lituania.

Por lo que relata la joven, al ingresar le quitaron su teléfono.

En el lugar estaba también Joe Letz, quien se dirigió a las invitadas diciendo que su trabajo era “emocionarse y beber”.

Joe Letz sale de la fiesta. En el lugar había bebidas disponibles de las cuales Shelby Lynn se sirvió y bebió, pero no una cantidad embriagante.

Pues asegura que solo tomó dos copas.

Tiempo después, Joe Letz regresó a la fiesta y le dice a Shelby Lynn que Till Lindemann la quiere conocer en persona.

A lo que la joven, extrañada, le pregunta directamente que si se trata de sexo, y Joe Letz le responde que no, que no es nada de eso.

Shelby Lynn acepta la reunión pero regresa poco después a la fiesta. Donde otras mujeres le dijeron que, efectivamente, las intensiones de Till Lindemann eran de carácter sexual.

Posteriormente, Till Lindemann llegó a la fiesta e incitó a las mujeres a que bebieran un shot de tequila. Tiempo después se fue porque ya era hora del concierto.

Después de que el concierto de Rammstein diera inicio, Shelby Lynn relata que empezó a sentirse extraña, pues se tambaleaba y tropezaba seguido.

Fue entonces que llegó el intermedio del concierto, momento en el cual Joe Letz fue por ella y la llevó a una habitación privada que estaba debajo del escenario.

Allí llegó Till Lindemann y la joven se negó a tener relaciones sexuales con él, diciéndole que el sexo es algo sagrado para ella y que no lo hace con cualquiera.

Till Lindemann, molesto, le reclama a la joven porque Joe Letz le había asegurado que lo haría, pero Shelby Lynn le volvió a decir que no pasaría nada.

Posteriormente el cantante se va molesto y Joe Letz le reclama a ella porque Till Lindemann se había molestado con él.

Después de su encuentro con Till Lindemann, Shelby Lynn regresó a la fiesta y no toma nada más que dos botellas de agua.

Posteriormente recuerda haberse sentido mal y haber vomitado en el baño. Menciona que tuvo problemas para salir del lugar y que la ayudaron a llegar a su hotel.

Allí se percató que tenía el cuerpo lleno de moretones. A la mañana siguiente su condición había empeorado, pues tenía otros malestares como diarrea y temblores en el cuerpo.

Shelby Lynn, con ayuda de sus amigas, se realizó una prueba de de drogas; la cual salió negativa.

Al día siguiente regresa en avión a su casa y acude a un hospital y con la policía para contar lo sucedido.

Pero fue hasta que reveló su historia en Twitter que más mujeres se sumaron a la denuncia, contando de manera anónima sus experiencias con Till Lindemann.

